Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaPippo Baudo, il doppio filo a Pesaro: al Rof con la sua Katia e poi il sodalizio con Berloni
17 ago 2025
MAURIZIO GENNARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Pippo Baudo, il doppio filo a Pesaro: al Rof con la sua Katia e poi il sodalizio con Berloni

Pippo Baudo, il doppio filo a Pesaro: al Rof con la sua Katia e poi il sodalizio con Berloni

Il legame con la città del presentatore morto sabato. Le serate a giocare a carte nella villa di Montechiaro, l’“affare” delle terme e i piatti alla ‘Taverna del Pescatore’ a Casteldimezzo

Pippo Baudo a Pesaro con Gianfranco Mariotti davanti al Teatro Rossini (foto Luca Toni)

Pippo Baudo a Pesaro con Gianfranco Mariotti davanti al Teatro Rossini (foto Luca Toni)

Per approfondire:

Pesaro, 17 agosto 2025 – Un doppio filo ha legato nel tempo la figura di Pippo Baudo, scomparso sabato, a Pesaro. Prima il Rossini Opera Festival dopo il suo matrimonio con Katia Ricciarelli e quindi il rapporto di lavoro che divenne anche un’amicizia tra lo storico presentatore e la famiglia Berloni e più precisamente con Marcello.

Nel 1989 con l’edizione della ’Gazza Ladra’ con protagonista quella che era da poco diventata sua moglie e cioè il grande soprano già protagonista di altre rappresentazioni messe in scena per il Rof. Per la sua permanenza a Pesaro – arrivò dalla Sicilia anche il padre di Baudo – la coppia prese in affitto per oltre un mese la villa di Montechiaro che apparteneva al costruttore Eligio Palazzetti.

Approfondisci:

Baudo, l’amico della Riviera. Anna Falchi: “Gli devo tutto”. L’abbraccio di San Patrignano

Baudo, l’amico della Riviera. Anna Falchi: “Gli devo tutto”. L’abbraccio di San Patrignano

Con Katia Ricciarelli, molto appassionata del gioco delle carte, vennero anche organizzate alcune serate nella villa, con tanto di piscina, alle porte della città. E Pippo Baudo era sempre presente “quando arrivava lui a teatro tutta l’attenzione era spostata su questo presentatore che era il re della televisione italiana”, ricorda Veleda Donovan ai tempi all’ufficio stampa del Rof.

Nel corso del soggiorno pesarese Baudo e la Ricciarelli andavano spesso a cena fuori e uno dei loro locali preferiti era la “Taverna del Pescatore”, sulla panoramica San Bartolo, a Casteldimezzo.

Particolare è la storia che lega Pippo Baudo alla famiglia Berloni. L’incontro tra Marcello e il presentatore risale a una edizione della trasmissione “Fantastico” condotta proprio da Baudo e collegata alla Lotteria Italia. A tenere i rapporti era Marcello Berloni, personaggio molto empatico per cui nacque un solido rapporto che si tradusse anche in un investimento di Baudo in città: nel 1990 la famiglia Berloni aveva comprato le terme di Carignano tra Pesaro e Fano e fecero entrare con una quota nell’affare anche Pippo Baudo “anche perché era il personaggio ideale, molto popolare, per lanciare la struttura termale una volta avviata”, ricordò poi in seguito Marcello Berloni.

Approfondisci:

Il dolore di Iva e Orietta per Pippo Baudo: “Quanta tv insieme. Eri un grande talent scout”

Il dolore di Iva e Orietta per Pippo Baudo: “Quanta tv insieme. Eri un grande talent scout”

Non che Pippo Baudo seguisse l’affare personalmente ma la frequentazione con Marcello e Antonio Berloni era abbastanza assidua tanto che Baudo venne anche ospitato a cena nella casa di Marcello Berloni. Un sodalizio – nella partita anche il costruttore Italino Mulazzani – che durò qualche anno fino a quando tutti alzarono bandiera bianca per i paletti che vennero posti al progetto dalle amministrazioni locali, a partire da quella di Fano. E Baudo a quel punto uscì dalla società Terme di Carignano.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SanremoRai