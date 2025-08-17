Pippo Baudo, il doppio filo a Pesaro: al Rof con la sua Katia e poi il sodalizio con Berloni

Pesaro, 17 agosto 2025 – Un doppio filo ha legato nel tempo la figura di Pippo Baudo, scomparso sabato, a Pesaro. Prima il Rossini Opera Festival dopo il suo matrimonio con Katia Ricciarelli e quindi il rapporto di lavoro che divenne anche un’amicizia tra lo storico presentatore e la famiglia Berloni e più precisamente con Marcello.

Nel 1989 con l’edizione della ’Gazza Ladra’ con protagonista quella che era da poco diventata sua moglie e cioè il grande soprano già protagonista di altre rappresentazioni messe in scena per il Rof. Per la sua permanenza a Pesaro – arrivò dalla Sicilia anche il padre di Baudo – la coppia prese in affitto per oltre un mese la villa di Montechiaro che apparteneva al costruttore Eligio Palazzetti.

Con Katia Ricciarelli, molto appassionata del gioco delle carte, vennero anche organizzate alcune serate nella villa, con tanto di piscina, alle porte della città. E Pippo Baudo era sempre presente “quando arrivava lui a teatro tutta l’attenzione era spostata su questo presentatore che era il re della televisione italiana”, ricorda Veleda Donovan ai tempi all’ufficio stampa del Rof.

Nel corso del soggiorno pesarese Baudo e la Ricciarelli andavano spesso a cena fuori e uno dei loro locali preferiti era la “Taverna del Pescatore”, sulla panoramica San Bartolo, a Casteldimezzo.

Particolare è la storia che lega Pippo Baudo alla famiglia Berloni. L’incontro tra Marcello e il presentatore risale a una edizione della trasmissione “Fantastico” condotta proprio da Baudo e collegata alla Lotteria Italia. A tenere i rapporti era Marcello Berloni, personaggio molto empatico per cui nacque un solido rapporto che si tradusse anche in un investimento di Baudo in città: nel 1990 la famiglia Berloni aveva comprato le terme di Carignano tra Pesaro e Fano e fecero entrare con una quota nell’affare anche Pippo Baudo “anche perché era il personaggio ideale, molto popolare, per lanciare la struttura termale una volta avviata”, ricordò poi in seguito Marcello Berloni.

Non che Pippo Baudo seguisse l’affare personalmente ma la frequentazione con Marcello e Antonio Berloni era abbastanza assidua tanto che Baudo venne anche ospitato a cena nella casa di Marcello Berloni. Un sodalizio – nella partita anche il costruttore Italino Mulazzani – che durò qualche anno fino a quando tutti alzarono bandiera bianca per i paletti che vennero posti al progetto dalle amministrazioni locali, a partire da quella di Fano. E Baudo a quel punto uscì dalla società Terme di Carignano.