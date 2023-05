Pirandello si fa per tre alla Rocca

Spettacolo a Sassocorvaro nel teatrino della Rocca. Venerdì 19 alle 21.15, ad esibirsi sarà l’attore e regista Alessandro Gimelli con l’attore Riccardo Orlandi che presenteranno “La Pirandelliana“, rappresentazione comprendente tre opere del Nobel Pirandello. Saranno rappresentati “La patente“, “L’uomo dal fiore in bocca“ e “Ciàula scopre la Luna“. Musiche di Asia Gimelli, luci curate di Maurizio Cirilli. L’impegno per i due attori sarà doppio perché la mattina si esibiranno sempre nel teatro della Rocca di Sassocorvaro per gli alunni delle classi dell’Istituto Omnicomprensivo Montefeltro. Gimelli è stato l’interprete principale del docufilm “Benelli su Benelli“ sulla vita del famoso pilota pesarese insieme a Neri Marcorè, portato come evento speciale alla mostra del cinema di Venezia del 2021. Prenotazioni al 328 6524547, costo del biglietto otto euro.

fra. pier.