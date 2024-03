Pisaurum, è buona la prima. Domata la Stella Azzurra Viterbo

pisaurum

62

viterbo

58

PISAURUM: Maiolatesi 8, Buzzone 16, Amati 5, Benevelli 5, Fabbri 2, Ridolfi ne, Panichi ne, Guidi ne, Vichi 2, Pipitone 2, Chiorri 17, Rossi 5. All. Surico.

VITERBO: Price 20, Giannini 9, Cittadini 6, Guiducci, Comastri 2, Vigori ne, Bertini 1, Meroi 3, Taurchini 5, Casanova 2, Bantsevich 10. All. Fanciullo.

Parziali: 20-19, 37-31, 48-43, 62-58.

Usciti per 5 falli: Bertini (Viterbo)

Il Pisaurum in casa batte il Viterbo nella prima giornata della seconda fase per 62-58. Senza Giunta, infortunato, la Baseart è partita con grande ritmo, cercando poi con una difesa aggressiva di limitare la differenza fisica con gli ospiti. Sempre avanti per tre periodi con il maggiore vantaggio di + 8, poi nell’ultimo quarto c’è un calo da parte dei pesaresi.

Gli avversari quindi rimontano, facendo tremare i polsi ai verdearancio che comunque non mollano.

"Nel quarto periodo abbiamo rallentato – racconta Surico -, abbiamo quindi subìto il recupero dei laziali. Nel momento più difficile abbiamo però trovato la voglia di non soccombere e due canestri di Buzzone ci hanno riportano in vita".

Dunque si arriva a 1 minuto e 30 secondi dalla fine della sfida con i locali sopra di un punto e fallo su tiro da 3 di Chiorri. Il pesarese va in lunetta, ma ne realizza solo 1.

Lo stesso giocatore tuttavia recupera il pallone a metà campo e realizza il + 4 che risulterà poi determinante.

"Una grande vittoria". Commenta soddisfatto il tecnico Surico.

Classifica: Pescara, Roma, Porto Recanati, Viterbo 8, Pisaurum, Ferentino 6, Teramo 4, Cagliari 2.

b.t.