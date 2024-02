Pisaurum regge per tre tempi. Poi Porto Recanati fa pesare il gap

Pisaurum Pesaro

44

Attila Jr Porto Recanati

61

: Maiolatesi 2, Buzzone 5, Amati, Benevelli 8, Fabbri 1, Ridolfi ne, Panichi ne, Giunta 2, Vichi 4, Pipitone 9, Chiorri 11, Rossi 2. All. Surico.

PORTO RECANATI: Mancini 4, Balilli 2, Marcone ne, Losinski ne, Gamazo 20, Cingolani, Redolf 8, Trentini 3, Gulini 16, Montanari, Anibaldi 8. All. Scalabroni.

Parziali: 17-16, 28-32, 42-42, 44-61.

Note: usciti per 5 falli: Pipitone (Pesaro)

Nella penultima partita prima della seconda fase della serie B interregionale, la Baseart Pisaurum perde in casa con Porto Recanati. Eppure i verdearancio avevano iniziato bene, ma dopo 8’ è arrivato l’infortunio al ginocchio a Giunta, giocatore fondamentale per i pesaresi.

"Avevamo iniziato bene – racconta la gara coach Surico -, non precisi in attacco, ma con un buonissimo atteggiamento in campo. Ma purtroppo dopo 8 minuti Giunta si è infortunato e questo incidente ci ha condizionato anche perché pensiamo anche al futuro. Il campionato è lungo e abbiamo bisogno di lui". Nonostante la pesante assenza, la squadra ha reagito e retto con dignità per tre tempi. "Abbiamo comunque tenuto botta fino alla quarta frazione di gioco – continua Surico -, per poi però crollare nel quarto periodo al cospetto di una formazione in tutta onestà più forte, soprattutto da un punto di vista fisico. Un gap questo che, ed è fin troppo evidente, paghiamo sempre con tutti gli avversari che incontriamo. Ora manca ancora un turno alla fine della prima fase, ma vi vorrebbe un miracolo per evitare i play-out. Sapevamo dei rischi, ma ora la preoccupazione è per Giunta".

Dopo tre quarti giocati alla pari, nell’ultimo il parziale è stato devastante per i locali che hanno incassato un 2 a 19 che ha messo fine alla contesa.

b.t.