Piscina di via Mattei, adesso pare vero:: "Primo tuffo a Natale"

Nuova piscina di via Mattei: la consegna al Comune e l’inaugurazione entro Natale, l’avvio dell’attività a inizio 2024. Manca ancora l’agibilità, ma per accelerare i tempi ieri mattina Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Comune e gestori hanno siglato il protocollo di intesa per la consegna dell’impianto. Alla sottoscrizione del documento erano presenti il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola e il segretario generale Vittorio Rosati, il dirigente comunale Pietro Celani, il presidente della Fanum Fortunae nuoto Giorgio Andrea Ricci e Davide Gilli, presidente di Pool 4.0. "I lavori sono terminati ed è stato effettuato il collaudo statico della struttura – ricorda Gragnola – le vasche sono state riempite e i collaudi degli impianti di filtrazione hanno confermato la regolarità dei lavori e delle forniture. All’appello mancano altri collaudi degli impianti e alcune certificazioni che devono essere rilasciate dalle ditte costruttrici, fondamentali per ottenere l’agibilità del centro natatorio".