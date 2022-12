Piscina, la Fondazione: "Scommessa vinta"

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano nel 2022 ha portato in regalo alla la città la nuova piscina. Lo ha ricordato il presidente Giorgio Gragnola, durante il consueto appuntamento per gli auguri, facendo il bilancio dell’impegno profuso dall’ente nell’anno che si sta concludendo. "Dopo più di due decenni di attesa – ha assicurato il presidente Giorgio Gragnola – la città avrà il suo nuovo impianto natatorio. La struttura sarà ufficialmente consegnata al Comune nel primo trimestre del prossimo anno. E’ stato davvero difficile portare a termine questo impegno: il covid, la guerra in Ucraina, la crisi energetica e il conseguente aumento dei prezzi hanno reso il percorso difficile. Abbiamo messo in campo impegno economico (oltre 7 milioni di euro) e una dedizione notevole affinché si potesse raggiunge questo ambizioso e complesso risultato. Del resto, stiamo parlando del più importante investimento che l’ente abbia mai fatto nel corso dei suoi 30 anni di storia".

Il 2022 è coinciso anche con le celebrazioni del 30ennale della Fondazione, tanto che Gragnola ha ricordato come in questi tre decenni la Fondazione "abbia donato all’ambiente 1,2 milioni di euro, 6,4 milioni al volontariato e 7,7 milioni all’Istruzione, 9,6 milioni alla Salute, 11,8 alla Famiglia e Anziani, mentre 24,3 milioni per l’Arte". Tantissime le iniziative organizzate nell’anno che si chiude: "Dal progetto ‘Abbiamo fatto 30’ a ‘Generazione Futuro’ fino ad arrivare alle mostre di Pierluigi Piccinetti e di Leoncillo senza dimenticare la mostra fotografica di Maurizio Tomassini. Poi la pubblicazione del libro di Dante Piermattei ‘Allo Alifante el cor l’aquila morse’, il ciclo di conferenze dedicate all’ambiente ‘Terra e Clima’ e il convegno sul Terzo settore. Grande riscontro per il concorso internazionale sul clarinetto, le celebrazioni per i 25 anni della presenza a Fano dell’Università di Urbino, il convegno in ricordo di Valeria Purcaro, le Domeniche al S. Domenico, 30 di Note e il concorso per scrittori in erba ‘Edita’".