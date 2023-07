Piscina, un solo candidato

Un solo partecipante al bando comunale per la gestione della nuova piscina di via Mattei. Entro la scadenza del 20 luglio, si è presentata solo l’Ati (associazione temporanea d’impresa) formata da Pool 4.0 e Fanum Fortunae che aveva proposto il project financing. Le procedure di aggiudicazione dovrebbero essere abbastanza veloci visto che la commissione giudicatrice avrà una sola proposta da esaminare.

Il nuovo gestore prenderà in carico un impianto natatorio con ben 4 vasche, a sfioro: la più grande da 25 metri, due più piccole per l’acquagym e i bambini da 0 a 3 anni, e una per la riabilitazione. L’impianto sportivo è stato realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano per un importo di 7 milioni e 200mila euro e sarà consegnato al gestore completamente arredato per consentire l’avvio dell’attività nel più breve tempo possibile. Se non ci saranno imprevisti , come annunciato dal sindaco Massimo Seri, il tuffo inaugurale sarà a settembre.