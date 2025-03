Pista ciclabile, ostacoli burocratici. In bici da Vismara alla Torraccia. Ma manca ancora il sì delle Ferrovie

Proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Vismara alla Torraccia, ma manca ancora il via libera, che doveva arrivare da giorni, da parte di Ferrovie dello Stato per procedere con le operazioni di scavo per il tunnel che passerà sotto i binari. La prima fase dell’intervento, che prevedeva la lavorazione di una struttura monolite, che sarà da spingere nello scavo sotto la ferrovia (una volta ottenuto il nulla osta da parte di RFI) sta per concludersi come spiega Sara Mengucci, assessora alla Mobilità con delega alla Bicipolitana: "In questo momento si sta procedendo al completamento del monolite che andrà spinto sotto i binari ed andrà a creare una galleria ciclabile con una larghezza di 3,5 metri – dice –. Si prevedono altre due settimane di lavori per il completamento della struttura". Questa fase di lavori si sta svolgendo nell’area vicino alla rotatoria sotto Santa Colomba. "Una volta concluso il monolite – aggiunge Mengucci – si passerà alla seconda fase di lavori che è prevista sul lato Vismara e prevede la realizzazione di un ponticello su via Liri, per il raccordo della ciclabile fino alla rotatoria di Santa Colomba. La struttura che vedrà la luce prevede il posizionamento nel fosso di elementi prefabbricati per creare l’attraversamento. Per quanto riguarda le tempistiche, in questo caso, i lavori potrebbero durare più di un mese, ma molto dipenderà anche dalla fornitura dei prefabbricati".

La fase più attesa e più delicata è però quella che riguarda i lavori di scavo del tunnel che passerà sotto la ferrovia e che potrà collegare la ciclabile di via Liri con quella del lungo Foglia, evitando il complesso passaggio per i ciclisti sul ponte sopra la ferrovia, in via Mondini. Manca ancora l’autorizzazione di RFI che il Comune di Pesaro sta attendendo da tempo e che prevede l’indicazione di una finestra temporale di 12 giorni entro cui potranno essere effettuati i lavori sotterranei: "Si tratta di una autorizzazione necessaria per poter procedere con i lavori – dice l’assessora alla Mobilità –. Visto che è un intervento molto delicato va programmato perché non deve creare disagi alla circolazione ferroviaria e dobbiamo quindi coordinarci con le Ferrovie dello Stato. Siamo periodicamente in contatto con RFI per avere l’autorizzazione".

Il tunnel che passerà sotto la ferrovia sarà largo 3,5 metri con pendenza quasi nulla, mentre tutto il tratto di pista ciclabile sarà lungo circa 300 metri. Un’opera che prevede un investimento di circa 921mila euro e il cui iter autorizzativo è costato 54mila euro.