Pista ciclopedonale, niente fondi a Gabicce: "Mancava un parere"

Fumata nera per il contributo per il prolungamento del percorso ciclopedonale tra il centro sportivo di Gabicce Mare al Tavollo e il quartiere di Case Badioli. La Regione ha escluso dalla graduatoria il progetto presentato dal Comune la scorsa estate per un importo di circa 200mila euro, che avrebbe potuto essere finanziato al 50%, per la mancanza di tutti pareri tecnici necessari per la realizzazione dell’intervento.

Su oltre 100 domande di contributo pervenute da tutta la regione, sono una quarantina quelle finanziate e l’esclusione dell’istanza da parte del comune di Gabicce Mare accende il dibattito politico locale. "Sono mesi che cerchiamo di tendere una mano all’amministrazione comunale, offrendo la nostra disponibilità a collaborare soprattutto per quanto riguarda la partecipazione a bandi per ottenere finanziamenti – sostiene il capogruppo della lista di opposizione Amare Gabicce, Michele Bencivenga – . Purtroppo non veniamo coinvolti, e ancor peggio vediamo sfumare delle importanti opportunità. Ci pare chiaro che l’amministrazione sia sempre più in difficoltà e che sia necessario un cambio di rotta".

Sposta invece lo sguardo in avanti, puntando al futuro, la sindaca Marila Girolomoni. "Abbiamo partecipato al bando in agosto – sostiene – e in 30 giorni siamo riusciti a realizzare un progetto esecutivo. Nel mese di ottobre è stata richiesta un’integrazione documentale relativa a un parere che doveva essere presentato entro 5 giorni. Il parere in oggetto – prosegue la sindaca - era relativo alla realizzazione di un cordolo su una strada comunale non soggetta ad alcuna prescrizione particolare, e pertanto secondo i tecnici non necessario. Comunque ad oggi il parere è stato acquisito, quindi appena ci sarà un nuovo bando per la viabilità ciclopedonale, il progetto sarà pronto per essere nuovamente candidato".