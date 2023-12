Pista d’atletica, siamo allo scatto finale

Lo sprint finale è vicino: se i lavori dello stadio Montefeltro fossero una gara dei tremila siepi, ci troveremmo nel rettilineo conclusivo, in cui non ci sono più ostacoli e bisogna solo correre per qualche decina di metri. E infatti, la nuova pista di atletica (assieme ai lavori collaterali) è quasi completata. "Se non ci saranno troppe giornate di stop per pioggia – annuncia l’assessore allo sport Marianna Vetri – sarà un bel regalo di Natale".

Assessore, cosa manca?

"La stesura dello strato di gomma specifico per l’atletica, un tartan di ultima generazione, e la colorazione".

Di che colore sarà?

"Vorrei lasciare la sorpresa. Potrei fornire solo un indizio: ci siamo lasciati convincere dalle tinte delle strutture che hanno ospitato le ultime competizioni internazionali outdoor".

Finora cosa è stato fatto?

"La rimozione della vecchia pista e dei sottostanti strati di asfalto e di cemento. Poi si è ripartiti dal cemento: abbiamo riscontrato delle pendenze non regolari. Sono state livellate, ampliate leggermente alcune aree e steso lo strato di asfalto. È stato fatto un nuovo cordolo ai bordi e un nuovo impianto di raccolta delle acque superficiali. Manca solo il tartan".

E riguardo le opere collaterali?

"Collaterali ma non troppo: parliamo di lavori fondamentali per alcune discipline. Sono state fatte le fondazioni per la gabbia del lancio di disco e martello, le strutture per salto in lungo e salto con l’asta, la buca per i tremila siepi e le pedane per peso e giavellotto".

A livello di strutture esterne?

"È già stata montata una bella serigrafia che copre tutta la rete sul lato che confina con la strada. Ci sono stampati nome dello stadio, stemma della città e il logo di Vieni a Urbino. Rispetto alla semplice rete oscurante di prima, è anche un richiamo in ottica di turismo sportivo. Anche l’ex botteghino all’ingresso della tribuna scoperta è stato sistemato e potrà essere utilizzato di più, sia come spazio biglietti che come “estensione“ del bar in occasione degli eventi. Poi miglioreremo nel settore scoperto anche l’impianto audio quello di videosorveglianza".

Quando si potrà tornare a usare lo stadio?

"In realtà già ora il campo da calcio è utilizzato dall’Urbino Calcio, mentre Cus e Avis Aido Podismo stanno usando gli spogliatoi e la tribuna coperta. Approfitto per ringraziare la Fidal Marche col presidente Simone Rocchetti e il consigliere Gabriella Trisolino, anche responsabile del Cus, per la pazienza e il grande aiuto in vista delle omologazioni dell’impianto per le competizioni ufficiali di atletica leggera".

Una data per l’inaugurazione?

"Non ancora, ma apriremo la pista appena sarà pronta. Spero entro l’anno. Poi non mancherà una cerimonia vera e propria, ma con calma, appena le temperature lo permetteranno".

Giovanni Volponi