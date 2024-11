Pista di pattinaggio: l’apertura... slitta

Questo fine settimana si apre il Natale a Urbino. Tanti eventi, sopratutto domenica. Intanto oggi pomeriggio slitterà l’inaugurazione della pista di pattinaggio, attesissima, e del villaggio di Babbo Natale a Borgo Mercatale. Probabilmente si dovrà aspettare fino alla settimana prossima. "L’apertura della pista è rinviata per un problema tecnico – spiega l’assessore agli eventi e al centro storico di Urbino, Lara Ottaviani –. La ditta sta cercando di risolvere il problema e ha chiamato i tecnici che stanno lavorando intensamente. Appena sarà sistemato tutto si aprirà l’attività che sentiamo essere molto richiesta dai cittadini. È nell’interesse di tutti inaugurare la posta con il villaggio di Babbo Natale annesso il prima possibile", conclude Ottaviani.

Confermata invece l’apertura de “Le vie dei presepi“ storica rassegna cittadina organizzata dalla Proloco di Urbino, la 24ª sarà inaugurata alle 17 di oggi. Domenica sarà la giornata delle accensioni: delle luci e degli eventi, previste per le 18 in centro storico. Ma già prima l’atmosfera sotto il cielo stellato, ovviamente le stelle saranno quelle ducali, si sentirà. Ad aprire le danze, nel vero senso del termine, la marcing band che dalle vie del centro porterà urbinati e visitatori fino a piazza Duca Federico dove partirà ufficialmente il calendario delle festività. Sempre da domani saranno attivi i mercatini sia in corso Garibaldi che nelle casette in piazza della Repubblica e, ovviamente, gli spettacoli in tutto il centro storico.

"Il programma è ricco ed stato un lavoro corale dell’amministrazione comunale e delle associazioni cittadine, per creare un Natale per tutti e distribuito in tutto il centro storico. Vogliamo creare una bella atmosfera, che rimarrà sicuramente impresa in chi verrà a visitare la città", aveva sottolineato l’assessore Ottaviani nei giorni scorsi in conferenza stampa.

Francesco Pierucci