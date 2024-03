"Pista di Pump track a giugno: dopo Pasqua riparte il cantiere"

"Il cantiere per la realizzazione della pista di pump truck (il circuito per mountain bike al parco dell’aeroporto) riprenderà dopo Pasqua". La rassicurazione è dell’assessore Barbara Brunori dopo le preoccupazioni espresse da Udc e M5S sul blocco dei lavori. "Durante gli scavi sono emerse le macerie delle fondazioni di un edificio militare", dice. Secondo quanto riporta l’Ecomuseo di Metaurilia, negli anni della II guerra mondiale, in zona aeroporto, "sono stati costruiti edifici dedicati alla scuola di pilotaggio". Caserme, mense e refettori che, poi, sono stati abbattuti dai tedeschi in ritirata e quando gli alleati sono entrati a Fano, il 27 agosto del 1944 "al campo d’aviazione hanno trovato solo macerie". Le stesse macerie venute alla luce all’avvio del cantiere. "Per rimuoverle – spiega Brunori – servono100mila euro. Risorse che dovremmo approvare questa sera in consiglio comunale. L’impianto sarà pronto per giugno".