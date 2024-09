Pista di skate, tragedia sfiorata. Pino enorme si abbatte al suolo : "Sbilanciamento sottovalutato"

Cadono alberi, e volano le denunce. L’ultimo, il cui tronco si è spezzato, forse per via della chioma appesantitasi d’acqua la scorsa settimana a causa del diluvio, è il pino d’Aleppo situato ai bordi della pista da skate board attigua al campo del Villa San Martino, lungo via Ponchielli. Tronco e chioma enormi: per fortuna in quel momento, vista la pioggia fitta, sotto non c’erano i ragazzini normalmente presenti nell’area. Aspes ha transennato, il tronco è ancora lì. Il peso della pianta ha piegato un palo della luce come una cannuccia, per dare l’idea. Questa caduta va ad aggiungersi al pino crollato, per un problema radicale in questo caso, lungo viale della Resistenza, lo scorso 13 settembre, oltre ad altri alberi caduti in questi giorni, come un altro pino al Miralfiore.

Troppi casi per Marco Strapazzini, 52 anni, pesarese, laureato in Agraria a Bologna, che già aveva motivato il crollo del pino in viale della Liberazione, spiegando che lì la macchina usata per realizzare la pista ciclabile aveva tagliato le radici di diversi pini, compromettendone la stabilità. Ieri Strapazzini è andato dai carabinieri. Secondo lui, che sul tema ha già parlato col sindaco Biancani, visti tutti questi crolli, esiste un pericolo di incolumità pubblica. Strapazzini contesta la capacità di Aspes di controllare la stabilità delle piante. Tanto che nella sua denuncia, fatta ieri mattina, Strapazzini tra l’altro scrive: "Il motivo della mia denuncia è che ancora oggi cadono in luoghi frequentati dai cittadini piante secolari, in questo caso pini di Aleppo, e non per venti forti ma per uno sbilanciamento strutturale il quale viene troppe volte sottovalutato... Chiedo quindi ad oggi una rivalutazione di tutti i pini presenti nel tessuto urbano con tecnici agronomi non incaricati da Aspes per un confronto che valuti la stabilità di piante da me già segnalate". "Io – aggiunge Strapazzini – faccio questo perché non voglio che le gente corra pericoli".

E cosa dice Aspes, chiamata in causa? "Il pino caduto in via Ponchielli – spiega il presidente Aspes, Luca Pieri – si è spezzato, probabilmente per l’acqua accumulatasi sulla chioma o del vento forte, lì non è un problema di apparato radicale compromesso. Quindi quel crollo non potevano prevederlo. Aspes ha censite circa 25mila piante di luoghi pubblici, a Pesaro. Un terzo di queste sono monitorate costantemente per verificarne la stabilità. Già in viale della Liberazione e in via Venezia, negli anni scorsi, in accordo con le associazioni ambientaliste, abbiamo fatto diversi abbattimenti. Idem in via Solferino, dove abbiamo già abbattuto 11 pini, e altri ne dovremo abbattere, appunto per motivi di stabilità. La nostra squadra è composta da un agronomo forestale, Andrea Ciancamerla, che si avvale di altri tre assistenti. Per quanto riguarda gli alberi del Miralfiore, questo non rientra nella competenza di Aspes".