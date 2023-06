Pista in catrame, nuove polemiche all’Arzilla

"Avevano detto che la pista sarebbe stata in asfalto ecologico, color sabbia. Invece è un bruttissimo catrame". Ambientalisti di nuovo in rivolta per la ciclabile dell’Arzilla che sarà aperta il 16 giugno. "Sull’uso dell’asfalto ecologico – commenta Claudio Orazi de La Lupus in Fabula – si erano spesi sia l’ex assessore Fabiola Tonelli sia gli attuali amministratori Barbara Brunori e Cristian Fanesi". "Il percorso – commenta Luciano Benini che conosce la zona molto bene – è stato asfaltato con un bruttissimo catrame. Sembra che si sia giunti a questa scelta perché non si trovava la ditta specializzata per l’asfalto ecologico e così si è deciso per il catrame". Anche nella pagina Facebook del comitato per la Salvaguardia di Trave, Arzilla e Gimarra, i giudizi non sono proprio lusinghieri: "Uno scempio", "un pugno nello stomaco", "la logica del cemento sta distruggendo ogni cosa bella che abbiamo" "era una zona fresca, in ombra, adesso con l’asfalto non lo sarà più". "Probabilmente – fa notare Orazi – volevano terminare i lavori prima dell’avvio dell’estate e così sono andati avanti con l’asfalto". La pista, che già molti utilizzano, sarà aperta ufficialmente venerdì 16 giugno. L’ultima parte, quella che dall’imbocco di viale Romagna conduce al sottopasso della Statale 16, a fianco della vasca di laminazione creata da Aset, sarà completata a settembre ma potrà comunque essere utilizzata.