Una pista in omaggio a Valentino Rossi: ma il Comune di Tavullia (Pesaro) finisce sotto accusa

Valentino Rossi

Tavullia (Pesaro), 10 marzo 2023 – All’origine era un giardino pubblico attiguo alle mura di Tavullia. Poi nella primavera del 2021, l’amministrazione comunale ha trasformato quell’area verde in un percorso o pista per bambini, inventado lo Yellow park di Tavullia, di colore giallo in onore del tavulliese più noto al mondo, Valentino Rossi.

Inaugurazione in grande stile nell’estate del 2021 e tanti bambini felici di sfrecciare nella piccola pista con le bici o magari con delle minimoto. Ma la felicità è durata un attimo, perché un residente (un geometra che aveva già fatto l’esposto contro il cartellone ineggiante Valentino appoggiato alle mura di cinta e poi rimosso) ha inviato un esposto in procura della Repubblica di Pesaro ipotizzando una violazione ambientale essendo lo Yellow park a ridosso delle mura sottoposte a vincolo della Soprintendenza.

Sono arrivati sul posto gli agenti della polizia locale dell’Unione Pian del Bruscolo ravvisando che il giardino pubblico era stato sostituito dalla pista per bambini. Dall’analisi della documentazione, è stato accertato che c’era il permesso comunale per realizzare il parco (ma in realtà superfluo per questo tipo di intervento) ma non figurava tra gli atti depositati la richiesta di parere della Soprintendenza che, a dire della polizia municipale, doveva essere obbligatoriamente interpellata in quanto anche l’area del parco e non solo le mura ricadrebbe sotto il vincolo paesaggistico.

Da qui, è scaturito un processo penale per la mancanza di quel parere della Soprintendenza. Sul banco degli imputati sono finiti la dirigente dell’ufficio tecnico l’ingegner Ambra Sandroni e un suo collega, geometra Lorenzo Ballotta (imputati difesi dagli avvocati Gianluca Sanchini e Marco Pacchiarotti) subentrato all’ultimo momento nella direzione dei lavori dello Yellow park.

L’area si trova in via Balducci. L’idea è nata per festeggiare il 25° anniversario del Fan Club e per rendere felici grandi e piccini con la riproposizione di una pista col pollo Osvaldo protagonista e con le bandiere gialle di Valentino a fare da sfondo al divertimento. All’udienza di ieri, è stato ascoltato un agente della polizia municipale che inviò alla Soprintendenza la documentazione chiedendo se la particella E della planimetria raffigurante le mura fosse soggetta a vincolo. Ma le difese hanno già messo in luce che la particella dello Yellow park non è la E ma la C, fuori vincolo. Udienza a settembre