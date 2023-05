Piste ciclabili, cantieri al via Si comincia da via Mattei

Nuova pista ciclabile per il collegare il centro città con la zona aeroporto e la nuova piscina, che sarà terminata a giugno ma aprirà a settembre. Prima dell’estate partiranno i lavori per il percorso ciclabile lungo via Mattei (dall’ingresso dell’aeroporto fino all’accesso del parco urbano), a settembre sarà la volta del primo stralcio della pista ciclabile che correrà parallela a via Papiria per poi collegarsi con il tratto già esistente che porta fino ai Passeggi.

I due percorsi ciclabili, sia quello lungo via Mattei sia quello di via Papiria, saranno realizzati, a protezione di ciclisti e pedoni, lontani dalle strade estremamente trafficate. La ciclabile di via Mattei, a ridosso della rete di recinzione dell’aeroporto, sarà costruita a scomputo degli oneri di urbanizzazione dalla Ggv Energy srl, che sta realizzando lungo la stessa strada (lato piscina) un grande impianto di distruzione di carburante. Costo previsto dell’opera 342mila 952 euro. L’altro tratto, quello che corre parallelo a via Papiria, è invece a carico del Comune per un importo complessivo di 915mila: il progetto definivo-esecutivo è stato approvato dalla giunta alla fine del mese di aprile.

Il primo stralcio andrà dall’innesto dell’aeroporto fino all’incrocio di via Colonna con via Papiria. In questo caso il cantiere dovrebbe partire a settembre. Ancora da progettare la rotatoria prevista tra l’ingresso dell’aeroporto e via San Michele, la strada da dove si accede alla piscina, ai centri Margherita, Itaca e Dopo di noi.

Un’opera non solo considerata indispensabile per rallentare il traffico di via Mattei, ma necessaria per le fermate dell’autobus a servizio del nuovo impianto sportiva, per chi voglia usare i mezzi pubblici in alternativa all’auto. L’amministrazione comunale ha comunque sempre assicurato che, fin quando non sarà realizzata la nuova rotatoria, in prossimità dell’attraversamento di via Mattei, davanti alla piscina, saranno adottati tutti i provvedimenti necessari a moderare la velocità, dai dossi per rallentare il traffico ai lampeggianti.

an. mar.