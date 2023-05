Piste ciclabili: cantieri aperti Altri otto chilometri in bici Linea diretta con la periferia

Altri otto chilometri e duecento metri di piste ciclabili si aggiungeranno a quelle attuali e porteranno a oltre cento i chilometri percorribili per chi ama la bici. I cantieri sono aperti e si chiuderanno entro una decina di mesi. Vediamone alcuni in punti strategici con la guida dell’assessore Belloni.

Tratto dal ponte del Genica a via Belgioioso (800 metri). "All’incrocio con via Madonna di Loreto avremo una rotatoria per evitare incidenti. In due mesi l’intervento dovrebbe essere quasi finito. Questa pista sarà a doppio senso di marcia, con dimensione di 2,50 metri, più un cordolo di 50 centimetri dove verranno messe a dimora cinquanta piante. Questo è il primo passo per arrivare fino a via Ponchielli. Il secondo stralcio sarà via Giolitti e il terzo via Ponchielli. L’obiettivo è collegare via Flaminia e via Milano, due assi strategici". Luca De Santis è un residente di via Fratti: "Siamo contenti della ciclabile non solo per i ciclisti ma anche perché valorizza la zona. Così si restringe la carreggiata e la velocità di auto e moto diminuisce". Passa una ciclista, Barbara Cipalirò: "Sono contenta che si faccia una ciclabile anche qui, vado spesso in bicicletta e se la si fa come le altre va molto bene per noi ciclisti". In soldoni: "La ciclabile di via Fratti tra soldi del bando e Comune investiremo circa 400mila euro. In futuro potremmo pensare anche alla copertura del Genica per collegare la pista di via Belgioioso a Loreto anche nel tratto scoperto del cimitero, ma sarà per la prossima legislatura".

Da via Paganini a via Lombardia (700 metri): "Avremo due piste ciclabili, ognuna a senso unico, come quella di via Rossi. La pista attraversa una zona di traffico e sarà tutta illuminata: i lampioni sono già stati installati. Questa pista è il prolungamento della ciclabile di via Milano e collega con la prossima lottizzazione della zona Diba. Stringeremo la carreggiata per limitare la velocità delle auto e realizzeremo cinquantadue posti auto a ridosso del campo di calcio di Villa San Martino, al servizio di attività sportive, campo di calcio, cooperativa T41, piscina. I lavori iniziano la prossima settimana perché abbiamo dovuto aspettare che si alzassero le temperature: infatti asfalteremo la zona di via Lombardia, dalla rotatoria al mercato ortofrutticolo. Essendo questa l’unica di via di accesso alla zona industriale, possiamo lavorare solo di notte. La spesa è di 180mila euro, il via la prossima settimana". Cordolo previsto? "No, non è previsto dal codice della strada se la pista è a senso unico di marcia. L’illuminazione diventa fondamentale e l’abbiamo già fatta". Passa una ciclista, Elena De Maio, che afferma: "Non vado molto in bici ma ben venga una nuova pista. Passo per questa strada due volte alla settimana per andare in palestra e con la nuova pista ci andrò più volentieri".

Vismara, sottopasso tratto da via Liri a Santa Colomba (300 metri). Passa un ciclista, Salvatore Iudice, su una bici pieghevole: "Non sono di Pesaro, ho parcheggiato lontano e vengo qui in bicicletta per una visita al fisical center FisioRadi. Trovo questa pista fantastica, il problema è la Statale". L’assessore Belloni gli annuncia la novità: "Per questo realizzeremo un sottopasso ciclabile, già appaltato, per collegare la pista di via Liri alla rotatoria di Santa Colomba che ci porta all’IperRossini. Hanno già iniziato a ripulire l’area. I lavori sono già appaltati, la prossima settimana faremo verifiche belliche e inizieremo a scavare. Con questi trecento metri che collegano via Liri a Santa Colomba, in bici possiamo imboccare la ciclabile lungo il fiume e arrivare fino a Pesaro oppure in direzione nord fino al Famila. Questo blocco abitativo era isolato. Volevamo fare la ciclabile di fianco al ponte, ma siccome ci sono i cavi ad alta tensione della ferrovia, abbiamo preferito la soluzione del sottopasso". Un intervento che toglierà parcheggi: "Nell’area del sottopasso di collegamento di via Liri – assicura Belloni – cercheremo di recuperare parcheggi per le auto. L’intervento costa un milione di euro circa, è già finanziato e appaltato, cominciamo la prossima settimana e terminiamo fra circa otto mesi". Si avvicina un residente: "Ci lasciate gli orti?". L’assessore Belloni rassicura: "Certo, c’è spazio per tutti, anche per gli orti"

Davide Eusebi