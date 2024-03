Pistola: "Megabox, prendiamoci i playoff"

Prendere subito il Bisonte per le corna per continuare a correre verso i playoff. Dopo la vittoria interna con l’Itas Trentino, oggi si gioca il turno infrasettimanale del campionato di serie A1. La Megabox è di scena a Firenze contro il Bisonte.

Coach Andrea Pistola, dopo il fanalino di coda incontrate una diretta concorrente alla griglia playoff. Che partita si aspetta?

"Complicata sotto molti punti di vista, perché comunque Firenze è una squadra dotata di ottime individualità e di buonissime giocatrici e complicata anche perché sta attraversando un momento non buono, quindi stanno cercando in tutti i modi di venirne fuori. Nella partita di domenica scorsa contro Novara le toscane hanno fatto una buona gara e hanno dimostrato che hanno voglia di uscire da questo momento buio".

Come sarà il vostro percorso verso i playoff?

"Dipenderà molto da quando riusciremo ad avere la matematica certezza di averli raggiunti. Ad ora mancano almeno tre-quattro punti per avere la certezza e una volta conquistata, se riusciremo, programmeremo sia il lavoro in palestra che il lavoro fisico per cercare di arrivare al meglio ai playoff".

Come reputa il livello del campionato?

"E’ quello che mi aspettavo con un grosso dislivello tra le prime quattro e tutto il resto delle squadre. Con Chieri che rispetto all’anno scorso sta facendo un buon campionato, è ma leggermente più indietro rispetto alle prime quattro. E per quanto riguarda il finale la spunterà chi arriva più in forma alla fase clou. Ma sarà un affare tra le attuali prime quattro. Per il resto c’è molto equilibrio".

E’ soddisfatto di come sta giocando la sua Megabox?

"Della mia squadra mi piace l’ordine con cui sta affrontando le partite, nel senso che dal punto di vista tattico siamo diventati una squadra che riesce ad avere un’idea tattica della partita e portarla avanti, adattandosi anche alle difficoltà. Potremmo avere più fluidità in attacco, è l’aspetto che ancora ci manca". Beatrice Terenzi