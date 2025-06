’Pistrino cup’, il gol più bello è la solidarietà

Nell’antica Casteldurante la solidarietà non conosce categoria. Nei giorni scorsi, infatti, un gruppo di giovani durantini, gestori della pagina Instagram Pistrino Tv, ha consegnato all’Associazione Grazie Gesù, che da anni aiuta le famiglie del reparto Oncologico pediatrico dell’ospedale Salesi, un assegno di quasi 8mila euro che rappresenta il ricavato della partita di beneficienza Pistrino Cup. Goliardia, amicizia, voglia di stare insieme per un fine nobile: questa partita, giunta ormai alla seconda edizione, rappresenta un appuntamento estivo dove gli organizzatori, grazie alle loro conoscenze nel mondo del calcio regionale, richiamano a Urbania tanti giocatori dalla Seconda Categoria fino all’Eccellenza, per sfidarsi sotto il sole di giugno in un triangolare che ha l’unico scopo di raccogliere fondi.

I tre team, che si sono affrontati in un classico triangolare, hanno eletto i propri presidenti che hanno formato le squadre in un’asta in stile fantacalcio aggiudicandosi portieri, difensori, centrocampisti e bomber di tutte le categorie, giocatori che sarebbero ambiti anche nella realtà da tutte le squadre limitrofe. Dato il successo e lo sviluppo della cosa è nata anche una lotteria di beneficienza che anima davvero tutta la provincia con una vendita di biglietti capillare dove, in premio, ci sono tantissime magliette di calcio di tutte le serie. Grazie ai due campionissimi durantini Stefano Sensi, che ha concluso la stagione in Serie A nel Monza, e Andrea Giorgini, difensore del Sudtirol in Serie B, sono arrivate anche maglie importanti di giocatori professionisti. Anche le squadre locali non hanno però voluto essere da meno, mettendo in premio casacche storiche o quelle che indosseranno nella prossima stagione.

Il risultato è stata un cifra importantissima raccolta grazie a una partita di calcio e a tanta sana amicizia: "La Pistrino Cup – spiegano gli organizzatori – è un’idea nata da 14 amici che amano lo sport e che gestiscono una pagina Instagram che racconta lo sport nella nostra provincia. Oltre all’aspetto sportivo e del ritrovarsi insieme questa iniziativa ci dà tanta soddisfazione perché ci permette di fare del bene e di aiutare. Il pubblico e la partecipazione a questo evento è in crescita costante e siamo già in rampa di lancio per partire con la prossima edizione". Per la cronaca sportiva – che in questi casi passa in secondo piano – la vittoria sul campo è andata al Team Ubaldi (foto) del presidentissimo Luca Ubaldi.

Andrea Angelini