Pittura messicana all’Alexander

Oggi alle ore 19, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Place Hotel, in viale Trieste 20, è in programma l’inaugurazione della Collettiva Messicana: “Arte, colori e sapori Messicani“, a cura di Susana Franceschi & Lucio Russo; sempre visitabile fino al prossimo 21 aprile. "Con grande piacere – afferma Lucio Russo – vi invito al vernissage della mostra “Arte colori e sapori Messicani“ organizzato da Susana Franceschi all’Hotel Alexander a Pesaro – dove coordinerò la mostra sia a livello di comunicazione che fotografico. Saranno presenti le opere di Laura Díaz Heredia, Al Fran, Grace Temoltzin Artista, Vanessa Vaglio, Andrea Campos, Estela Eligar, Sofía Méndez, Luis Felipe Campillo Marquez. Grazie infinite all’Embajada de México en Italia ed al conte Alessandro Marcucci Pinoli, nonché a Salvador Cortés, Soy Culturarte, Luis Felipe Campillo Marquez per aver permesso la realizzazione dell’evento. Vi aspettiamo".

l. d.