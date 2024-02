Pittura, musica e fitness: al via i corsi per fragili

Si chiama ‘Spazio alla Solidarietà’ la proposta dell’associazione ‘Mariposa’ Odv di Colli al Metauro, nata a primavera del 2022 con l’obiettivo di "migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone, con particolare riguardo a quelle più fragili". "‘Spazio alla Solidarietà’ – spiega la segretaria dell’associazione, Denise Vanini - è uno spazio fisico realizzato in collaborazione con altre realtà associative del territorio e il Comune di Colli al Metauro, dove le famiglie che vivono situazioni di fragilità possono trovare sollievo e partecipare a esperienze di condivisione. La nostra finalità è quella di realizzare momenti di vita ‘buona’, combattere l’isolamento, coinvolgere la comunità in pratiche di solidarietà diffusa. E, in quest’ottica, abbiamo organizzato una serie di attività e laboratori gratuiti per persone con handicap o affette da demenza".

Sono già partiti, con cadenza settimanale, i corsi di pittura e musicoterapia, che si svolgono nella sede dell’associazione, in via De Gasperi a Villanova, ed è decollato anche quello di ginnastica dolce (con due lezioni per settimana), che per ragioni logistiche si tiene nei locali del centro civico di Villanova. "A breve – aggiunge la presidente di ‘Mariposa’ Leonarda Bastia – cominceranno anche i corsi di teatro e di danza terapia e, inoltre, lo ‘sportello di ascolto’ per le persone ammalate e i loro familiari, e il ‘gruppo A.m.a.’ che si concretizzerà in un momento di incontro tra persone unite da uno stesso problema, per rompere l’isolamento, raccontarsi e scambiarsi informazioni e soluzioni". Per info e adesioni si possono chiamare i numeri 371.3425093 e 353.4065142.

s.fr.