Più alto e più capiente, il nuovo Paladionigi

La Megabox Volley Vallefoglia, squadra di pallavolo femminile che milita in serie A, avrà presto una nuova casa. L’importante progetto avviato dall’amministrazione comunale per ristrutturare e ampliare il "Paladionigi" di Montecchio sta prendendo forma, con i lavori che potranno partire già in estate per avere l’impianto pronto, ipoteticamente, tra metà e fine 2025. L’investimento sarà di circa 2,4 milioni di euro, di cui 1,6 milioni derivanti dai contributi per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana e altri 800mila euro dall’avanzo di amministrazione del 2022. Si andrà a intervenire sull’attuale struttura portandolo a un’altezza di 10 metri e una capienza di 1500 posti, ci sarà la sostituzione del tetto in acciaio con uno in legno e un miglioramento dell’impianto anche dal punto di vista acustico.

"Prima partiranno i lavori e prima potremo donare alla vallata un nuovo impianto da serie A – ha commentato il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli –. Dovremmo essere assistiti da una ditta di Udine per la lavorazione in legno, e seguiremo un cronoprogramma rigido per consentire alla Megabox di tornare a giocare in casa". Il progettista e direttore dei lavori Cristian Vescovi, dello studio associato Vescovi – Pazzaglini, ha illustrato con il supporto di un rendering dettagliato i lavori che andranno fatti sul Paladionigi.

"Sarà un intervento di ristrutturazione dell’edificio che comporterà l’innalzamento e sostituzione della copertura. Dall’attuale altezza di 7 metri si passerà a 10 tramite una struttura esterna che andrà in aggiunta a quella interna, sulla quale verranno adagiate travi in legno lamellare. La parte in acciaio andrà sostituita con una struttura esterna portante in cemento armato dotata di fondazioni proprie, con sopra appoggiata la nuova struttura in legno con la copertura. Sulla copertura si andrà poi a reinstallare il sistema impiantistico di illuminazione e riscaldamento, e le prestazioni energetiche date dal maggior spessore di questa renderanno lo stabile più prestante. Si passerà poi da una capienza di 1000 a 1500 posti grazie all’inserimento di un corpo di fabbrica sulla parte frontale dell’edificio, che rappresenterà la seconda fase di ampliamento".

Ivano Angeli, presidente della Megabox Volley, vedrà presto realizzato il suo desiderio di tornare a giocare le partite casalinghe a Vallefoglia proprio grazie a questo importante investimento. "Sono di Vallefoglia, ho qui le mie imprese, e per me il legame con la città è fondamentale. Perciò ringrazio l’amministrazione per aver deciso di affrontare questa spesa che ci permetterà di tornare al Paladionigi. Con la speranza – conclude Ivano Angeli – che la rinnovata struttura possa accogliere anche altri sport ed eventi che diano lustro al territorio".