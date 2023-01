Più che raddoppiati i passeggeri verso la Croazia Dai 110 del 2021 gli americani sbarcati sono stati 782

Come tutti gli anni arriva il report dell’autorità portuale del Medio Adriatico. Un’analisi sui movimenti dei vari scali e fra questi c’è anche quello di Pesaro. L’andamento, non essendoci praticamente nessun movimento commerciale, è tutto legato ai flussi estivi legati al turismo: il traghetto veloce per le isole della Croazia ed anche l’arrivo delle piccole navi da crociera con i turisti americani.

I dati resi noti sono questi: si sono fermati al porto, per un paio di giorni di sosta e con escursioni in città, nell’entroterra e a San Marino in totale 782 persone, mentre nel 2021 erano stati in totale 110 i passeggeri. Per quello che riguarda invece il traghetto veloce che collega la città all’altra sponda dell’Adriatico, i passeggeri hanno superato, anche se di spiccioli, le 10mila unità. Mentre nel 2021 erano stati 3.944. Naturalmente il forte incremento è legato alla cessazione della pandemia che ha riportato le persone a viaggiare. Nel corso del 2021, infatti, le ‘corse’ verso la Croazia si sono tutte concentrate durante il mese di agosto e di settembre.

Il presidente dell’autorità portuale Garafolo dice: "Il dato delle crociere, in particolare, dimostra quanto sia forte il desiderio delle persone di viaggiare e di scoprire, una voglia che può essere ben legata e nuove opportunità per il turismo. Come autorità portuale – conclude Garafolo – abbiamo il compito di affiancare le imprese e gli operatori portuali nell’intercettare ancora di più queste dinamiche di marcato".