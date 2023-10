"Più controlli fino a tarda notte"

FANO

"Prevedere una pattuglia della Polizia locale che giri per i quartieri fino a tarda notte". Richiesta avanzata dal coordinatore di Forza Italia, Enzo di Tommaso. "Nei giorni scorsi – afferma – è stata rubata un’auto verso le 23 in via Bellandra di fronte alla casa di una giovane coppia; altri episodi sono stati segnalati e gli atti vandalici sono all’ordine del giorno". Stefano Pollegioni di Udc sottolinea l’importanza dell’arresto, giorni fa, di un pusher tunisino, del ferimento dei poliziotti che lo hanno fermato e delle operazioni dei carabinieri. "Giro di sostanze allarmante: spetta al Comune mettere in atto iniziative che aiutino i nostri figli a starne lontani".