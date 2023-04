Più controlli in strada per le feste La prefettura rafforza i servizi

La Prefettura di Pesaro e Urbino ha preso delle contromisure in tema di sicurezza per le festività pasquali e poi per le celebrazioni del 25 aprile e del 1° Maggio. "Sono gli appuntamenti che rappresentano il primo importante periodo – si legge in una nota – in cui si registreranno afflussi turistici uniti all’incremento dei flussi di traffico su tutte le principali strade, in particolare su quelle extraurbane. Per questo, il prefetto Emanuela Saveria Greco, nel corso di una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia tenutasi in Prefettura, ha disposto coordinati servizi di prevenzione e di contrasto delle violazioni alle norme di comportamento nella guida lungo le principali direttrici stradali. I controlli saranno mirati in particolare alla prevenzione e repressione di tutti i comportamenti di guida suscettibili di mettere in pericolo la vita umana, tra i quali, prioritariamente, la violazione dei limiti di velocità, il mancato uso delle cinture di sicurezza, la guida in stato di ebbrezza da alcoolici e stupefacenti e l’utilizzo del telefonino durante la guida".

"Previsti – continua la nota – anche intensificati servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di reati nelle principali località interessate da flussi turistici nonché verso i luoghi che notoriamente registrano particolare affluenza di visitatori. Analoga attività di coordinamento è stata predisposta nel campo del soccorso di emergenza e dell’assistenza sanitaria, grazie al rafforzato impegno dei vigili del fuoco, del servizio 118 e delle strutture sanitarie, al fine di garantire ed assicurare tempestivi ed efficaci interventi in situazioni di prevedibile intensificazione delle esigenze di soccorso".

Il traffico è previsto in forte aumento lungo le strade provinciali della provincia per arrivare alle località e ai paesi più caratteristici del nostro territorio. Proprio durante le festività, migliaia di auto si inerpicano verso le colline o i borghi alla ricerca di svago o anche di conoscenza dei luoghi o di particolari curiosità legate alle storia e alle primizie enogastronomiche. Per questo, la presenza di forze dell’ordine è stata intensificata anche sulle strade più periferiche