Più di 6 milioni per la rinascita del liceo Nolfi

di Anna Marchetti

Demolizione e ricostruzione dell’edificio "Aule" del liceo Nolfi: il progetto si aggiudica 6,2milioni di euro di fondi regionali. "Congratulazioni al liceo Nolfi – commenta l’assessore regionale Francesco Baldelli – per essersi aggiudicato 6,2 milioni di euro che andranno a riqualificare, non solo l’edificio scolastico ‘Aule’, ma un’area limitrofa che sarà a disposizione anche dei cittadini di Fano". Il progetto della Provincia di Pesaro e Urbino per il Nolfi è rientrato tra quelli finanziabili, a seguito dello scorrimento della graduatoria 2022 della programmazione del Pnrr per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica regionale.

"Il progetto – fanno sapere dalla Regione – rispetta i criteri di qualità architettonica che l’assessorato regionale ai Lavori pubblici e all’Edilizia scolastica ha voluto inserire tra gli elementi premianti, con un’attenzione particolare alla qualità e all’innovazione dei progetti volti a garantire una idea di scuola moderna e all’altezza delle esigenze di studenti, professori, operatori scolastici e cittadini".

Nel progetto del Nolfi gli spazi sono infatti molto flessibili in funzione delle necessità didattiche, utilizzano arredi che consentono la ‘trasformazione’ delle attività e addirittura pareti mobili che permettono di accorpare una o più aule. "Il nuovo edificio garantirà un’alta efficienza energetica – proseguono dalla Regione – con uno studio degli ambienti interni attraverso controsoffitti e pareti divisorie coibentate con materiale fonoisolante. Sarà presente, inoltre, un impianto per la ventilazione meccanica controllata (Vmc) e rilevatori di Co2, mentre i colori e le finiture produrranno effetti positivi sul comfort psicologico. Verranno previsti nuovi spazi per agevolare la didattica all’aperto e potenziate le alberature con funzione schermante sia dal sole che dall’inquinamento acustico (i cosiddetti muri verdi). Per il suo sviluppo formale e geometrico, l’edificio arricchirà il contesto integrandosi nel tessuto cittadino, attraverso l’uso di forme, colori, geometrie e spazi che rinnovano l’ambiente".

Il progetto elaborato avrà anche una importante fuznione sociale e civile, non solo scolastica. "Sono previsti – fanno sapere dalla Regione – ambienti variabili sia per l’uso scolastico, sia per l’uso sociale e civile dell’edificio, con ambienti che potranno essere messi a disposizione della comunità per eventi culturali e sociali in orario extrascolastico, con sale riunioni, ampi laboratori e zone di socializzazione. Gli spazi aperti di collegamento tra gli edifici verranno riparati da coperture pensili, così da trasformarli in luoghi per l’aggregazione, la pausa, l’incontro o la didattica all’aperto".

Nel giro di qualche anno, se tutto va come previsto, l’istituto Nolfi avrà sedi completamente nuove: l’edificio ‘Aule’ si ricostruirà con i fondi Pnrr, l’ex Carducci (5milioni di euro) con le risorse ministeriali. Per il preside Samuele Giombi: "Una gran bella notizia".