Più di trenta gioielli dell’inglese MG domani in città

Oltre 30 auto del prestigioso marchio inglese MG arriveranno domani a Urbino, che ospiterà il MG Car Club d’Italia per una giornata dedicata agli appassionati di motori. Numerose vetture storiche della celebre casa britannica saranno in sosta in piazza Rinascimento dalle 13 circa, offrendo gli appassionati delle quattro ruote l’opportunità di ammirare da vicino modelli che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Gli equipaggi, che giungeranno da diverse località, rimarranno in visita alla città fino al tardo pomeriggio creando un’occasione unica per vivere un’esperienza di motori e cultura.