Più disoccupati e anche più occupati. Quei dati che sembrano paradossali. Cgil: "Ma il bilancio resta negativo"

Disoccupati in crescita del 10 per cento rispetto al secondo trimestre dello scorso anno, con una vera e propria impennata per quanto riguarda le donne (+32,5%), ancora le più penalizzate nel mondo del lavoro. Cresce l’occupazione ma soltanto per i lavoratori autonomi, mentre calano di 8mila unità i lavoratori dipendenti. E’ questa la fotografia scattata dall’ufficio studi della Cgil Marche su rielaborazione dei dati Istat riguardanti il mercato del lavoro della regione e relativa al secondo trimestre del 2025. Nonostante la crescita di disoccupati, con un aumento di 41mila unità nel trimestre, viene però riscontrato contestualmente anche un aumento di occupati (+0,6%), che nelle Marche raggiungono quota 653mila. Dati che potrebbero sembrare contrastanti, ma che dipendono dal fatto per i disoccupati si considera la popolazione fino a 74 anni, mentre per gli occupati vengono considerati anche gli over 74.

Secondo i dati della Cgil "l’aumento della componente occupazionale risulta meno marcato rispetto a quello avvenuto nel Centro Italia (+0,8%) e nel Paese (+0,9%) – scrive il sindacato in una nota –. Il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni è del 67,1%, in diminuzione di circa 0,5 punti percentuali rispetto al secondo trimestre 2024. La stabilità dell’occupazione nelle Marche è ascrivibile inoltre interamente all’aumento dell’8,6% dei lavoratori indipendenti (+12 mila), mentre i dipendenti registrano un calo dell’1,6%".

A livello di genere, l’incremento occupazionale riguarda la componente femminile (+1,2%), mentre gli uomini occupati, nel secondo trimestre del 2025, rimangono praticamente invariati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Analizzando i dati della Cgil, si può notare come tra i macrosettori l’occupazione crolli nell’agricoltura (-41,8%) e cresca nelle costruzioni (+17,7%). In termini assoluti i servizi (esclusi commercio, alberghi e ristoranti) diminuiscono di 15 mila unità (-5,2%), mentre cresce l’industria (+3,7%). Rimango infine stabili gli inattivi, che si attestano a 261 mila persone. Inalterato il tasso di inattività che rimane al 28,4%.

"I dati confermano un peggioramento del mercato del lavoro con una tendenza opposta rispetto al resto del Paese – dice Eleonora Fontana, Cgil Marche –: il lavoro dipendente subisce un crollo significativo e l’occupazione è resa stabile dal solo lavoro autonomo. E’ necessaria una cabina di regia forte per dare stabilità ai lavoratori marchigiani".