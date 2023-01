Più fondi a chi ha bisogno

Un progetto di sviluppo della partecipazione al lavoro delle associazioni quello messo in campo per il secondo anno dalla Fondazione Carifano. Sono 146.412 gli euro raccolti dalle 8 associazioni che hanno raggiunto l’obiettivo aderendo al "Crowdfunding 2022", che ha permesso loro di vedere raddoppiato il contributo raccolto grazie ad una integrazione erogata dalla Fondazione Carifano attraverso il bando, per un massimo di 10mila euro ad associazione. "La Fondazione - spiega il presidente Giorgio Gragnola - si è impegnata a contribuire ai progetti che hanno raggiunto gli obiettivi erogando 78.557 euro. Questo sistema virtuoso, da un lato responsabilizza l’associazione che si attiva per raggiungere l’obiettivo prefissato e dall’altro mette nelle condizioni la Fondazione di sostenere iniziative. In sostanza ai 78.557 euro euro erogati dalla Fondazione, se ne sono aggiunti 146 mila e 412 euro per un totale di 265mila euro". Questi i progetti finanziati: Associazione Vivere Sereni APS (obiettivo 25mila euro per il progetto "casa e vita": raccolti 55.736), Omphalos Autismo e Famiglie (obiettivo 15mila euro per "Tutti insieme": raccolti 26.275), Assistenza Domiciliare Ammalati Oncologici (obiettivo 10mila euro per l’acquisto di un’auto per fare fisioterapia a domicilio dei malati oncologici terminali: raccolti 13.281), Fondazione Caritas diocesana Fano (obiettivo 10mila euro per il contrasto alla povertà educativa: raccolti 10.528), Associazione Mariposa Odv (obiettivo 10mila euro per l’acquisto di un pullmino per il trasporto di anziani e portatori di handicap: raccolti 10.421,00), Associazione naturalistica Argonauta (obiettivo 10mila euro per la cura dello Stagno Urbani: raccolti 10.003). Associazione Genitori e Figli per l’Inclusione (obiettivo 10mila euro per quattro progetti: raccolti 10.001). Tutti hanno ricevuto 10 mila euro dalla Fondazione. L’Africa Chiama Onlus- Ong invece ha raddoppiato un obiettivo più modesto: era di appena 8.500 il costo del progetto "Facciamo Parte", per promuovere il protagonismo dei giovani nel campo del volontariato. Ne hanno raccolti 8.557 di euro e la Fondazione ne ha messi altri 8.557.

Tiziana Petrelli