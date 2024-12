Più fondi in arrivo per ridisegnare il volto della città

Sono state riviste le tabelle per finanziare il Pug, ovvero il Piano urbanistico generale. Urbino avrà una integrazione 127.592 mila euro, arrivando così a 231.889 mila euro il finanziamento complessivo dedicato alla dotazione dello strumento urbanistico introdotto dalla nuova legge regionale. Risorse maggiori dunque rispetto ai 104.297 mila euro annunciati il 7 novembre scorso dove città non capoluogo aveva ricevuto risorse più consistenti. Le risorse ora sfiorano la soglia massima dei 250mila euro stabilita per la fascia riservata ai capoluoghi di provincia con popolazione fino a 70mila abitanti, nella quale ha partecipato il Comune di Urbino.

"Come avevamo annunciato – spiega il sindaco Maurizio Gambini – il nostro Comune ha percepito risorse più elevate proprio in virtù del suo riconoscimento come capoluogo. Se questo status non fosse stato ufficializzato, avremmo avuto accesso a fondi più limitati. La Regione ha solo diviso il finanziamento in due parti, ma Urbino ha ricevuto quasi il massimo delle risorse possibili nella fascia di capoluogo: prova concreta che essere capoluogo ci apre opportunità più ampie di accesso alle risorse. Ulteriore dimostrazione è arrivata pochi giorni fa, quando ci è stata comunicata l’assegnazione di 17mila euro da parte del Ministero per un progetto contro le truffe agli anziani, nell’ambito di un fondo riservato ai Comuni capoluogo".

"Come prevede il bando regionale, l’Amministrazione si è impegnata a stanziare un cofinanziamento di 78.112 mila euro e l’ufficio sta svolgendo gli adempimenti amministrativi affinché ci venga corrisposto il 75% della somma entro la fine dell’anno - aggiunge il vice sindaco e assessore all’urbanistica e edilizia del Comune di Urbino, Giulia Volponi -. Ringraziamo la Regione per l’attenzione dimostrata verso il nostro comune. Abbiamo già iniziato a predisporre l’organizzazione del lavoro di progettazione, che segnerà il futuro della nostra città e che sarà preceduto da incontri e tavoli tecnici. È una sfida importante a 30 anni dall’adozione del prg di De Carlo, del quale nel 2025 ricadrà il ventennale dalla morte".

La risposta all’opposizione che aveva sollevato la questione di disparità: "Ancora una volta l’opposizione – concludono Gambini e Volponi – ha diffuso notizie false, dicendo che il finanziamento iniziale era esiguo rispetto alla classificazione come capoluogo. L’Amministrazione sta lavorando per ottenere il massimo per la nostra città, mentre l’opposizione è solo concentrata a screditare i risultati raggiunti e mistificare la realtà". Francesco Pierucci