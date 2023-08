Più fondi in cassa Asili, asfalti, manutenzioni Il Comune ci mette i soldi

L’essere rientrati nel decreto alluvioni, successivo alla calamità del 15 maggio, ha portato nelle casse del Comune di Pesaro un’entrata straordinaria da 2,3 milioni di euro. Questi soldi derivano dalla sospensione delle rate dei mutui da dare alla Cassa depositi e prestiti: la quota 2023 potrà essere versata nel 2031. Ieri, in Consiglio comunale, quindi, nell’approvare l’assestamento di bilancio l’assessore Andrea Nobili ha illustrato quali spese, l’amministrazione andrà a coprire nell’immediato. All’ingente somma se ne aggiunge un’altra, di pari importo, relativa agli stanziamenti provenienti dall’avanzo di bilancio (590mila euro), bandi e trasferimenti con 773.986 euro in maggiori entrate della parte corrente; e 760.000 euro per maggiori entrate in parte capitale per cui ieri in Consiglio si è dettagliata una manovra da 4,7 milioni. Come? Facendo investimenti e manutenzioni, anche se non abbastanza rispetto a quanto avrebbero sperato i consiglieri di opposizione. "Nella lista di interventi coperti dalla variazione – ha osservato Nobili – appaiono voci interessanti per il cittadino perché servono ad esigenze concrete del territorio". Tra queste spiccano i 250mila euro aggiuntivi per i servizi educativi; i 134mila euro per la pulizia di fossi e sistemazione scarpate e 1,6 milioni di euro per manutenzioni e viabilità. "In particolare – ha spiegato Ricci, riferendosi a provvedimenti continuamente caldeggiati dal centrodestra – nei 230mila euro per l’infanzia 163.000 euro andranno per i nidi e 67mila euro per il sostegno educativo. Fatico a comprendere le critiche dell’opposizione: mi aspetto un voto di astensione e non certo un voto contro".

Dario Andreolli (Lega) e Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro) hanno votato contro: "Non per le singole voci, virtuose, ma per la scelta – hanno detto i consiglieri – di sfruttare un’entrata straordinaria non per investimenti veri, ma per voci ordinarie". L’elenco è stato lungo con risorse che serviranno alla manutenzione del Parco Miralfiore, delle fogne bianche, degli edifici comunali... Poi in via prudenziale, sono stati abbassati i valori di voci previsionali come gli oneri di urbanizzazione, rimpinguati per 750mila euro; il fondo di riserva per gli interventi in somma urgenza per i 165mila euro che il Comune ha anticipato a seguito dell’alluvione e vista l’incertezza del mercato, l’amministrazione comunale ha preferito abbassare di 150mila euro la voce proveniente dal capitolo alienazioni. La seconda parte della delibera ha inserito la riallocazione delle risorse per i programmi della qualità dell’abitare (i Pinqua). Per la riqualificazione dell’ex lavanderia del San Benedetto, da ieri, a bilancio si sono 169mila euro, mentre per Palazzo Ricci ci sono 220mila euro: soldi dei progetti stralciati dalla riqualificazione del chiostro di San Giovanni e dell’area archeologica.

Solidea Vitali Rosati