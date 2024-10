"Più inclusività e benessere. Bus per Pesaro fino alle 24"

Concretezza e fattibilità, per creare una rappresentanza attiva. Da questo parte l’avventura elettorale di Sum Uniurb: "Tra i nostri cardini ci sono temi come inclusività (chiesta l’istituzione di tutor formati per gli studenti Dsa), benessere della componente femminile (maggiore sicurezza in città e distributori di assorbenti gratuiti o a prezzo calmierato nei bagni dell’Università), salute mentale (miglioramento dello sportello psicologico) e l’eliminare la frammentazione dei servizi d’ateneo, che dovrebbero basarsi su un sistema di pagamento progressivo, proporzionato al reddito di chi ne beneficia. Vorremmo anche aprire un dialogo con Adriabus per avere corse fino a mezzanotte tra Urbino e Pesaro e col Comune per convenzioni riguardanti i parcheggi. Infine, chiederemo all’Ateneo di ristrutturare alcune aule e rimodulare il servizio dei distributori automatici".