"Più luce ad Ancona per la Valcesano"

Alessandra Polverari, impiegata 46enne di Sant’Andrea di Suasa, frazione di Mondavio, da tempo attiva nell’associazionismo locale, si candida alle regionali con la lista ‘Civici Marche per Acquaroli Presidente’. "Da tempo – afferma - faccio parte del Movimento Civici Marche nel quale ricopro il ruolo di responsabile del tesseramento. Ho potuto constatare di persona l’impegno costante messo da questo Movimento e dal consigliere regionale Giacomo Rossi, sempre presente nel e per il territorio".

"È proprio per il nostro territorio che ho voluto candidarmi – aggiunge la candidata Polverari –, perché credo che la Valcesano e anche la zona di Terre Roveresche abbiano bisogno di maggior rappresentanza politica. Il mio aiuto ai Civici Marche e al consigliere uscente Giacomo Rossi, sarà appunto un elemento per consolidare il suo impegno nella nostra zona, un impegno che comunque abbiamo già potuto testare con la sua vicinanza dimostrata in questi anni verso tante associazioni, realtà e problematiche del territorio".

La segreteria sottolinea: "Alessandra è una donna dinamica e competente che in questi anni è stata fondamentale per la crescita del nostro Movimento nel suo ruolo di responsabile del tesseramento. Grazie anche al suo contributo punteremo a superare il 3 per cento, per avere un ruolo sia in consiglio regionale che in giunta, al fianco di Acquaroli. Tutto questo – concludono – sarà molto utile per la Valcesano e per le zone limitrofe".

s.fr.