"Più parcheggi gratis, poi tavoli e sedie fuori dal porticato"

La settimana prossima, l’assessore Francesca Frenquellucci sarà a Baia Flaminia, con tecnici comunali e associazioni di categoria, per venire a capo di un regolamento antidegrado, al pari di quello attuato in centro storico. All’incontro sarà presente Goffredo Ferri, presidente dell’associazione commercianti Baia Flaminia. "Siamo contenti che prima di confezionare un regolamento che inciderà sull’organizzazione generale, l’assessore abbia cercato un dialogo con gli operatori per trovare soluzioni sostenibili". Quali idee? "Vorremmo che venga garantita la sosta gratis con disco orario nel tratto Piazza Europa e via Bruxelles. Importante sarebbe permettere ai locali di Piazza Europa di mettere tavoli e sedute poco fuori la tettoia del porticato. D’estate si crea una cappa di calore invivibile: guadagnando una fascia esterna, il passeggio sarebbe garantito internamente. Serio disagio è dovuto alle deiezioni degli animali non pulite dai proprietari. Oltre la puzza, il degrado è totale. Questa colonna (foto) è corrosa dalla pipì dei cani".

s.v.r.