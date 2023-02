"Più posti a Medicina? Non basta L’accesso deve tornare libero"

"L’aumento dei posti disponibili di recente deciso dal Governo è positivo, ma non basta: bisogna eliminare il numero chiuso nelle facoltà di Medicina e Chirurgia". Lo sostiene Giorgio Cancellieri, consigliere regionale della Lega, che a fine 2021 aveva presentato in Aula una proposta di deliberazione per avanzare una proposta di legge alle Camere, volta ad abolire il tetto alle iscrizioni dei vari corsi universitari.

Un atto che aveva il duplice scopo di ripristinare il diritto allo studio per tutti e, nel caso di Medicina e Chirurgia, dare nuovo impulso alla categoria dei medici, da tempo sottodimensionata, in Italia, creando problemi anche alle Marche, in particolare nell’entroterra. "Con questo incremento del 15% delle iscrizioni accettabili siamo passati da circa 13mila iscritti all’anno a quasi 15mila – spiega il consigliere fermignanese, che è anche un medico di lungo corso –. La mia proposta di legge ha in qualche modo aperto un varco, a Roma, perché la Lega sta lavorando per eliminare il numero chiuso, come Matteo Salvini aveva detto in campagna elettorale. Anche se più elevato, il numero calmierato non va bene, dobbiamo aprire del tutto le facoltà, ripristinando il diritto allo studio per queste persone, che si sta negando, e riaprendo la competizione interna: chi sarà bravo, si impegnerà e studierà, si laureerà in medicina. Saranno comunque molti di meno rispetto agli iscritti, perché normalmente è così. Per fronteggiare l’aumento di studenti e garantire comunque lezioni di qualità basterà tenere più corsi, come accedeva anche ai miei tempi. Si faranno lezioni dalle 8 alle 20, ripetute, per più classi, spalmando i laboratori allo stesso modo. Il problema, più che gli spazi, che si troverebbero, riguarderebbe semmai il personale docente: bisogna assumere più insegnanti nelle università".

n. p.