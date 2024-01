"Più pungenti e tonici, ne abbiamo due nuovi"

"Adesso questa è la partita più importante, ma ce ne saranno altre". Come dire, non pensiate che la stagione sia risolta dopo la sfida con Brindisi. Con la sua solita essenzialità Sacchetti definisce quella che in settimana è stata descritta come lo spareggio salvezza, la partita della vita, l’ultima spiaggia. Il coach sa bene che è la svolta cruciale della stagione, ma cerca di non mettere ulteriore pressione sulle fragili spalle dei suoi ragazzi.

"Arriviamo a questa gara con due giocatori nuovi perché anche Bamforth ha svolto allenamenti intensi mentre Duffy, io lo chiamo così, è in buone condizioni pur essendo stato a lungo fermo. Dobbiamo essere più pungenti e più tonici e adesso che abbiamo rotazioni più lunghe, dopo aver scoperto che Maretto può reggere il campo, non bisogna aver timore di commettere falli. Non voglio più vedere giocare di conserva".

Sull’utilizzo del nuovo acquisto, Meo si lascia aperte tutte le porte: "Potrà giocare in alternativa ma anche insieme a Ford. Non ho paura di schierare quintetti più alti, ma nemmeno di utilizzarne altri molto più bassi, dipende dalle esigenze della partita, dall’avversario, dalle situazioni. Markis è un bell’atleta, che ci può dare una mano anche a rimbalzo. Ma chi c’era prima che arrivasse deve dare di più, come Leo Totè che per posizione e stazza può dare un contributo maggiore. Bisogna voler andare a prenderli i rimbalzi, magari ci vai 100 volte e ne prendi uno ma è la predisposizione che conta, ci devi andare sempre".

La condizione fisica della squadra era un po’ giù di tono, Sacchetti ne ha parlato con lo staff: "Abbiamo cercato di migliorare la condizione perché io voglio correre e per farlo serve la benzina. Col preparatore abbiamo fatto un lavoro impegnativo in questo senso e forse nella serata contro Napoli lo abbiamo un po’ pagato. Dopo due partite in cui abbiamo giocato a sprazzi mi aspetto una gara da 40’ sullo stesso livello".

Sull’avversario non spende troppe parole: "Ho visto le loro partite e più che la vittoria contro la Virtus mi ha impressionato quella contro Brescia, che arrivava da un periodo strepitoso e hanno saputo stopparla. Non ci sono partite facili per noi, ma vogliamo uscire da questo periodo critico. E vincere contro di loro può aiutarci nel prosieguo del campionato".

Infine, un saluto a Stazzonelli ("Un ragazzo che avrà una brillante carriera ma che ha bisogno di giocare") e un messaggio al pubblico: "Venivamo da 4 sconfitte eppure con Milano erano più di 6.000. Non è da tutti".

Elisabetta Ferri