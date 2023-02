"Più risorse alle manifestazioni di valore"

"La Regione dalla parte del Carnevale". A confermarlo la presenza del presidente Francesco Acquaroli (in foto con Maria Flora Giammarioli) alla prima sfilata di ieri pomeriggio. "In questo momento – ha commentato il governatore – le priorità della Regione sono la sanità e le infrastrutture, ma cercheremo di assicurare maggiori risorse a tutte quelle manifestazioni che abbiamo una rilevanza turistico-economica". E ancora: "Il Carnevale è un’eccellenza nella regione, con tradizioni e radici molto antiche e so quanto sacrificio e impegno ci sia dietro questa manifestazione, soprattutto da quando le norme sulla sicurezza sono diventate sempre più stringenti". Ieri pomeriggio la presenza del pubblico è cresciuta con il passare delle ore, via via che si sono smaltite le file agli accessi: "E’ bello, dopo la pandemia, - ha sottolineato Acquaroli - vedere tante famiglie ritrovarsi per il Carnevale". Il presidente della Regione ha aperto la sfilata dei carri allegorici prima camminando a piedi lungo viale Gramsci, accanto al sindaco Massimo Seri, alla presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli e al vicepresidente Stefano Mirisola, poi è salito sul carro del Vulon.

an. mar.