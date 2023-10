Più Trekking e Meno Sci a Cantiano: Turismo Sostenibile la Soluzione

"Non abbiamo avuto il boom turistico, ma proprio per questo non abbiamo alterato l’equilibrio del territorio: l’ambiente incontaminato oggi diventa una risorsa perché le masse turistiche non sono più sostenibili. La montagna non è un parco giochi, ma un eco-sistema che va conosciuto con i suoi tempi: le identità culturali sono vincenti". Le parole di Natalia Grilli, vice sindaco di Cantiano, hanno subito indirizzato il convegno di Ita.Cà, il festival del turismo responsabile, che domenica scorsa ha acceso l’interesse all’interno della Fiera del Cavallo. "Mentre in altri luoghi si celebra il tartufo, noi puntiamo sulla nostra unicità che trova attorno al cavallo del Catria la massima espressione – sottolinea il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccinini -. Quello che è successo in queste zone non può prescindere dal cambiamento climatico, le decisioni politiche ne devono tenere conto. Non possiamo più pensare che il turismo sciistico possa sostenere questo territorio, perciò quest’ambiente non va più stressato. Trekking, bike e turismo equestre possono invece avere uno sviluppo importante". Alberto Alessandri presidente dell’Unione Montana e sindaco di Cagli spinge sull’importanza dell’entroterra: "Non siamo molti nelle aree interne ma gestiamo i 23 delle risorse del territorio italiano. A volte a noi amministratori manca il coraggio di difendere questi territori, sbattendo i pugni, ma rappresentiamo la possibilità di vivere bene per tutta l’Italia". Quindi Marco Frattini, in rappresentanza del Birrificio del Catria, che ha organizzato la tappa del festival: "Dopo l’alluvione ci siamo chiesti cosa ne sarebbe stato della nostra azienda agricola. Era necessario dare un segno, oggi non produciamo solo birra ma abbiamo sviluppato attività collaterali appoggiandoci a guide escursionistiche e amministrazioni per fare rete. Turismo sostenibile significa che il turista deve diventare concittadino del posto che visita. E i cittadini promotori del proprio luogo".

Chiusura romantica firmata dal presidente della Provincia, Giuseppe Paolini: "Il turista che viene qui non deve portar via solo le amarene di Cantiano ma un po’ del cuore degli abitanti del luogo e allora quelli non li stacchi più da qui. Serve però una diversa fiscalità: la bottega di Chiaserna non può essere equiparata agli Iper di Pesaro".

Elisabetta Ferri