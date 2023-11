Più vita alla città e agli studenti. Nasce la rete delle associazioni

A Urbino nasce la rete delle associazioni per dialogare e offrire il loro operato alla città, agli studenti e agli urbinati. Ma anche per incontrarsi, ecco perché si riapre a tutti gli effetti la sede Acli di via Santa Chiara, a Palazzo Perrangolini. Tra l’altro il 23 novembre, a Collegio Raffaello, questa realtà sarà presentata alla città dalle 17.30 con concerto Gospel finale in cattedrale. "Questo luogo, le antiche stalle di palazzo Petrangolini è diventato la sede di Acli e oggi trova nuovo impulso. Sempre con la sua vocazione di circolo, collaborazione e aiuto - dice Maurizio Tommassini, vice presidente Acli Pesaro Urbino -. Nel 1983 diventò il circolo delle Acli universitarie, siamo in pieno centro, e oggi lo condividiamo con una serie di associazioni che già operavano qui dentro". Come nasce questo progetto? "Grazie ad un bando - prosegue Tommassini -, il welfare cult della Regione. Noi siamo un soggetto che promuove cultura, qui si presentavano mostre e libri di grande calibro ed è nostra intenzione di tornare a farlo. Vogliamo dare il nostro contributo a Pesaro Urbino Capitale della cultura 2024".

"Come Acli siamo contenti di questa ripresa delle iniziative rivolte sopratutto ai giovani, in questa sede è nata la sede dell’istituto di scienze religiose, ci furono gli incontri con Carlo Bo e Don Italo Mancini - racconta Sergio Pretelli, presidente di Acli Urbino -. Il campo della cultura va allargato, così che le persone abbiano un punto di riferimento nelle discussioni. Servono confronto e dialogo".

I giovani una risorsa che fa da legante. E per questo c’è l’azione del RotarAct universitario di Urbino, nato un mese e mezzo fa. "Siamo una comunità di 12 persone, per ora - aggiunge il presidente Lorenzo Busà -. Questa sede la vediamo già come casa nostra, ci ritroviamo per organizzare iniziative con l’obiettivo di non lasciare soli di giovani e valorizzare il senso di comunità". "I giovani sono il nostro futuro e penso che l’esperienza che si sta maturando sia fantastica. Un grazie ad una persona che ci ha creduto molto a costruire questa rete, monsignore Sandro Salvucci. Lui ha colto il fine più improntate, mettere insieme più energie", prosegue Tiziano Busca, presidente del Rotary Club di Urbino. Le associazioni che già fanno parte di questa rete sono Fuci, Centro universitario, Clu Urbino, Rotaract Urbino Campus University; Parrocchia Universitaria Urbino, Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro Arcidiocesi di Urbino Urbania Sant’Angelo in Vado, Unilit Urbino, Pro Loco Urbino e Fondazione EN. A. I. P. S. Zavatta Rimini sede di Urbino.

Francesco Pierucci