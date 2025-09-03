"Piume in viaggio", ali che incantano. Al via il Festival della migrazione

Viaggi avventurosi, lunghi migliaia di chilometri attraversano il cielo ogni giorno, soprattutto in primavera e in autunno. Senza che ce accorgiamo. Non si tratta dei voli aerei, ma dei ben più silenziosi, ma di certo non meno lunghi movimenti che ogni stagione compiono gli uccelli durante le migrazioni attraverso i continenti. Proprio a questo straordinario fenomeno naturale è dedicato la prima edizione di ‘Piume in viaggio’, appuntamento organizzato dell’ente Parco, dedicato alla migrazione degli uccelli che si terrà dal 5 al 7 settembre al San Bartolo.

Tre giorni di escursioni, bird-watching, laboratori, talks, mostre e visite guidate saranno gli ingredienti del primo festival della migrazione che ha come protagonista il parco e la sua falesia, una tra le soste privilegiate in Italia per tanti uccelli in viaggio, che qui tornano puntualmente, generazione dopo generazione.

"L’obiettivo è la divulgazione ambientale – spiega l’ornitologo Guido Premuda, che ha curato in questi mesi il monitoraggio dell’avifauna nel parco - . Il San Bartolo è un punto di riposo strategico, di rilevanza nazionale, per specie rilevanti come il falco di palude, un migratore di cui si registra un passaggio di circa 1.300 esemplari che qui si fermano in primavera mentre dal sud del Sahara salgono verso il nord Europa. In questi cieli si possono osservare anche i falchi lodaioli, i falchi pecchiaioli e le cicogne. In 23 anni è stato avvistato quattro volte anche il capovaccaio, una specie che è a forte rischio di estinzione".

Il programma prenderà il via il 5 alle ore 14.30, con il bird-watching a Santa Marina Alta, poi, dalle 16 alle 17.30, quattro brevi talks di approfondimento e la presentazione di E-bird, la piattaforma per il riconoscimento degli uccelli. Sabato, la giornata clou, inizierà con il convegno sulla migrazione di rapaci all’auditorium di Santa Marina Alta (ore 10), con Guido Premuda e Laurent Sonet che illustreranno i risultati del monitoraggio da loro eseguito, e con la naturalista Anna Giordano che combatte da 40 anni il bracconaggio ai falchi sullo Stretto di Messina.

Domenica, la giornata sarà dedicata invece alle attività all’aria aperta (ore 10.30 Santa Marina, auditorium) e due escursioni: una più naturalistica, da Colombarone alla Montagnola (ore 17) e una più storica, dalla falesia a strada Bocca del lupo (ore 16.45 da Santa Marina Alta). La conclusione a Fiorenzuola, alle 18, con la presentazione del libro ‘Oltrepassi 201’ di Maria Cristina Ballestracci e con l’osservazione dell’eclissi (ore 19.15).

"E’ la prima edizione di un evento che vogliamo ripetere ogni anno – dice il presidente dell’ente Parco, Silvano Leva - in cui si intrecciano confronti tra esperti e attività alla portata di tutti. Unico comune denominatore, la passione per la natura". Tutte le attività sono gratuite. Prenotazioni: 328.2774258 oppure ambiente@parcosanbartolo.it.

Beatrice Grasselli