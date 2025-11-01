Pizza piccante: ‘Zio Gigi’ vince il campionato

Tanto buona da lasciare a bocca aperta. Nella vallata del Foglia, la regina del piccante: la pizzeria ‘Zio Gigi’ di Luigi Capasso e di Loredana Ubaldi ha conquistato il primo posto alla 24esima edizione del campionato mondiale della Pizza piccante, a Scalea in Calabria. Titolari di due locali, uno a Rio Salso e uno a Montecchio, molto amati dai residenti di tutta la vallata del Foglia, dopo aver conquistato nei giorni scorsi il titolo, sono stati premiati ieri dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e dalla vicesindaca di Tavullia Laura Macchini. "Un grande risultato da parte di questi nostri concittadini – hanno commentato Palmiro Ucchielli e Laura Macchini –. La loro partecipazione al campionato ha ulteriormente dimostrato l’eccellenza del loro lavoro e la qualità della loro pizza". Al campionato mondiale, Luigi Capasso e Loredana Ubaldi si sono aggiudicati il primo posto nella coppa Italia a coppia per la regione Marche, tra grandi eccellenze del settore. Tra i giudici della competizione, anche il celebre ‘Re della Pizza’ Luciano Sorbillo, ospite del presidente Francesco Matellicani. Una parte del ricavato delle gare è stata destinata in beneficenza a ragazzi con disabilità e a malati di leucemia. I vincitori hanno ringraziato in modo particolare la Af Academy e la squadra Narifa, con cui hanno conquistato il premio come miglior team.