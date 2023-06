"Pizza Rossini on tour": tappa a Firenze

Il terzo "Rossini on tour" è sbarcato a Firenze, precisamente al Mercato centrale, con lo scopo di diffondere il verbo della famosa pizza pesarese. La bottega "La schiacciata" ha ospitato l’evento organizzato da Mattia della pagina Instragram "Welcome to pesre", concludendo con l’inserimento della Rossini nel proprio menù. La scorsa settimana sono partiti in 15 da Pesaro in direzione Firenze. "È stato un grandissimo successo – ci ha raccontato Mattia –. Ho contattato Massimiliano Parri, chef e proprietario della bottega su Instagram, l’idea gli è piaciuta subito, mi ha detto che per lui sarebbe stato un onore. Abbiamo presentato la nuova schiacciata ed è piaciuta a tutti: passata di pomodoro di Salerno, mozzarella, uovo sodo e maionese offerta dal ‘C’era una volta’ di Pesaro". L’evento è stato promosso anche da Pesaro 2024 capitale della cultura, per sottolineare il binomio cibo-cultura che tanto sta a cuore a Mattia. "Lo scopo è quello di portare la nostra amata Rossini in tutta Italia favorendo un turismo culinario su Pesaro. Con i nostri tour cerchiamo sempre di evidenziare anche una componente culturale e creare connessione fra noi pesaresi, portando in altro Pesaro insieme". Prossime tappe? "Vorrei organizzare altri eventi con diverse varianti delle Rossini: in Romagna con la piadina, in Umbria con la torta al testo e poi chissà… un giorno mi piacerebbe portare il ‘Rossini on tour’ anche fuori dall’Italia".

Lucia Arduini