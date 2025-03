Pizza Rossini anche per i cani: “E loro ne vanno matti”

Pesaro, 2 marzo 2025 – Farina di riso, acqua, pomodoro aromatizzato con origano, uova a fette e maionese. Niente lievito, né sale né pepe. Cotta al forno e servita. È la Dogsini, ovvero la Rossini fatta apposta per i cani. Che ne vanno matti. L’idea è venuta a Gaia Paladini, titolare dello Zest alla Baia.

Senta, ma come le è venuto in mente di fare le Rossini per i cani?

“Quando i miei clienti vengono a fare colazione con il loro cane, e loro rimangono mogi da una parte, senza poter addentare niente, la cosa mi dispiace. Io stessa ho 4 cani e mi piace condividere tutto con loro, quindi ho pensato a un momento carino per entrambi”.

E poi cos’è successo?

“Abbiamo fatto una serata il 16 febbraio in collaborazione con ’Simpatica caniglia’, negozio di toelettatura per cani. E abbiamo invitato le persone con i loro cani perché assaggiassero la Dogsini. E’ stato un successo, il locale era pieno e i cani felicissimi”

I suoi cani li ha portati?

“Ho portato la mia Margot, un incrocio tra un maremmano e un golden retriever”.

Ha gradito?

“Molto”.

Ma la ricetta chi l’ha inventata?

“Ci siamo fatti consigliare dai veterinari. Abbiamo tolto tutto quello che può dar fastidio allo stomaco del cane e cercato di insaporire il tutto con ingredienti naturali”.

Ma i cani possono mangiare la maionese?

“Sì, uova e maionese non sono nocivi per i cani. E decisamente loro gradiscono”.

Ma sostituisce un pasto?

“No, è solo uno spuntino. Un po’ più piccolo di una pizzetta Rossini normale. Non essendoci lievito è croccante, un po’ come una schiacciatina”.

Costo?

“Un euro e 50”.

E quante ne fate al giorno?

“Anche una quindicina. E vanno via molto bene”.

E da bere?

Una bella ciotolina con l’acqua, che comunque diamo sempre, anche senza Dogsini”.

Più che un omaggio a Pesaro è un omaggio ai cani.

“Far colazione con il cane è una cosa bellissima. E io voglio che nel mio locale ci si senta bene come a casa”.