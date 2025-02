Pizzaioli per un giorno. Da "Farina" laboratorio per capire i buoni segreti

PESAROCosa c’è dietro e dentro una pizza d’eccellenza? Quali segreti si celano tra la scelta delle materie prime, la lavorazione dell’impasto e la cottura perfetta? La pizzeria Farina di Pesaro, premiata con i Tre Spicchi della Guida Gambero Rosso, offre l’occasione di scoprirlo con “Experience-Pizzaiolo per un giorno”, un’iniziativa pensata per chi vuole vivere un’esperienza immersiva e concreta, mettendo letteralmente le mani in pasta.

L’iniziativa non è solo un’attività didattica, ma un’immersione nella tradizione gastronomica italiana. Con “Pizzaiolo per un giorno”, la Pizzeria Farina abbraccia una filosofia che valorizza le eccellenze del territorio e l’artigianalità che le caratterizza. In una città come Pesaro, che ha recentemente celebrato il proprio anno da Capitale Italiana della Cultura, questa proposta rappresenta un esempio di turismo esperienziale capace di coniugare tradizione e innovazione, mettendo in luce le ricchezze enogastronomiche locali attraverso il coinvolgimento diretto dei partecipanti.

"Partecipare a “Experience - Pizzaiolo per un giorno” – dice Paolo Severi della pizzeria Farina – significa entrare nel vivo del processo che porta alla creazione di una pizza perfetta. I partecipanti avranno accesso al laboratorio, dove il lievito madre “Fortunata” dà vita a impasti unici, per poi cimentarsi nella stesura, farcitura e cottura. Ogni passaggio è un’occasione per comprendere quanto la sapienza artigianale, la scelta accurata degli ingredienti e l’attenzione ai dettagli siano fondamentali.

L’iniziativa, pensata anche come regalo originale, è rivolta agli appassionati di panificazione o a chi cerca un’esperienza diversa dal solito, all’insegna della manualità e del contatto con una tradizione oramai millenaria. I partecipanti ricevono un kit dedicato, che comprende un grembiule personalizzato, la guida Pizzeria d’Italia 2025 del Gambero Rosso, un blocco note realizzato riciclando vecchi menù, alcune spillette e, al termine della giornata, un attestato simbolico di “Pizzaiolo per un giorno”. Un dettaglio che sottolinea l’attenzione per la sostenibilità e il valore dell’esperienza stessa".

"Siamo convinti che la pizza non sia solo un piatto, ma un’espressione culturale e un fortissimo simbolo dell’eccellenza artigianale italiana – prosegue Severi –. Con questa iniziativa vogliamo condividere il nostro approccio con chiunque sia curioso di conoscere il lavoro dietro le quinte. La soddisfazione viene proprio dai “Pizzaioli per un giorno” che ci hanno riconosciuto, toccando con mano, la cura e la passione che mettiamo ogni giorno".

d. e.