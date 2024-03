Pizzarotti lancia +Europa: "Ecco le priorità per il futuro di Pesaro"

L’ex sindaco di Parma e attuale presidente di +Europa Federico Pizzarotti, con l’assessore alla cultura e candidata sindaco al comune di Fano Cora Fattori, ha incontrato il gruppo di +Europa Pesaro e Urbino all’hotel Elvezia luogo simbolo dell’integrazione e della lotta contro la povertà. La visita di Pizzarotti e Fattori segue la riunione del gruppo di +Europa Pesaro che ha delineato, nei giorni scorsi, le sue linee programmatiche in vista delle amministrative. "A Pesaro serve una forte discontinuità politica; La competenza deve prevelare sul clientelismo, il buon senso sull’ottusità. Serve più sobrietà – afferma una nota di +Europa – ed un’azione tesa a ricomporre, in primo luogo, la frattura sociale puntando sui servizi sanitari, sociali, educativi e culturali. La salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali della città è fondamentale; l’enorme patrimonio artistico-culturale versa nell’abbandono più totale". E ancora: "In particolare, chiediamo di impegnarsi per il recupero dei mosaici del Duomo per renderli fruibili ai visitatori di tutto il mondo; chiediamo anche di restaurare e valorizzare adeguatamente gli Orti Giulii, rendendone agibili anche i sotterranei. Chiediamo inoltre di far conoscere l’esistenza, presso l’anagrafe, del registro dei testamenti biologici che Pesaro ha istituito grazie alla locale Associazione Luca Coscioni. Chiediamo di istituire una sala per le commemorazioni funerarie laiche 3 noi proponiamo la sala “Adele Bei” della Provincia. Vogliamo far sentire la voce dei più deboli e migliorare i servizi di accoglienza per i più bisognosi. Per quanto riguarda l’integrazione e l’accoglienza ai migranti vogliamo verificare, nel dettaglio, se le strutture di prima e di seconda accoglienza in provincia di Pesaro rispettano i protocolli soprattutto – conclude la nota – per quanto riguarda l’insegnamento della lingua italiana e l’avviamento alla formazione professionale".