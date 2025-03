Plauso del sindaco a Filippo Cecchini: inseguì ladro e lo bloccò

Rincorse per diverse centinaia di metri un uomo che aveva appena derubato una donna e lo bloccò, consegnandolo poi alla polizia. Il sindaco Andrea Biancani ha consegnato il "Plauso della Città" a Filippo Cecchini, commerciante pesarese (foto). "Con prontezza e determinazione – dice il sindaco – Cecchini è riuscito a fermare un ladro in fuga per strada. In un’epoca in cui spesso ci si gira dall’altra parte, è bello vedere che c’è ancora chi ha il coraggio di intervenire per il bene comune. Il suo gesto è un esempio di coraggio, ma anche di grande senso civico".