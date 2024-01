Playlist in rampa. Le note delle radici

Giornata da non perdere quella dell’inaugurazione della rassegna Playlist Pesaro che propone, domani, Roots. Musica dalle radici con La Macina Quartet (foto), Daniela Pes e Massimo Silverio in collaborazione con Black Marmalade Records. Un percorso in due tappe: alle ore 18 alla chiesa dell’Annunziata con La Macina Quartet in Nel canto la memoria.

Canti e tradizioni popolari della cultura orale marchigiana e al Teatro Sperimentale (ore 21) con Daniela Pes e Massimo Silverio.

Artisti che fanno del rapporto creativo con le proprie radici, soprattutto quelle linguistiche, l’elemento costitutivo della propria arte.

La Macina Quartet con la sua più che cinquantennale attività può essere considerato il più autorevole portavoce del ricchissimo patrimonio della tradizione e della cultura orale marchigiana.

Massimo Silverio, classe 1992, autore e musicista nato e cresciuto nel cuore della regione storico-geografica della Carnia scrive e canta nella sua lingua nativa, il cjarniel, dando vita al suo personalissimo linguaggio fatto di poesia e suoni che si mescolano tra classico e contemporaneo, popolare e colto. Daniela Pes, talento multiforme, è una musicista e cantautrice nata nel cuore della Gallura nel 1992, vincitrice nel 2023 della Targa Tenco come "Miglior Opera prima" con il suo album d’esordio Spira.

Vanta una laurea in Canto Jazz e una borsa di studio ai Seminari Estivi di Nuoro Jazz diretti da Paolo Fresu oltre al prestigioso premio Andrea Parodi nel 2017 e il premio Nuovoimaie a Musicultura nel 2018.

Biglietti da 8 a 15 euro. Per l’intera giornata 18 euro

ma.ri.to.