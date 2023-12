Playlist, torna la grande musica con ricerca, qualità e spettacolo

Una decima edizione esplosiva quella di Playlist Pesaro, rassegna che da gennaio a maggio porta a Pesaro artisti noti ma anche figure innovative della scena musicale internazionale. "Un cartellone di assoluta qualità – sottolineano l’assessore alla Cultura Daniele Vimini e Roberto Cantarini di Amat, enti promotori della rassegna – che coniuga tradizione, avanguardia e ricerca". Il programma si apre il 13 gennaio con Roots. Musica dalle radici, progetto in due tappe con La Macina Quartet in Nel canto la memoria. Canti e tradizioni popolari della cultura orale marchigiana con Daniela Pes e Massimo Silverio, in collaborazione con Black Marmalade Records. Un percorso affascinante che partendo dai canti dalla tradizione popolare marchigiana approda addirittura all’invenzione di parole e linguaggi totalmente inesistenti.

Tra le numerose proposte in programma, la prima data della nuova avventura live dei La Crus (16 marzo): i grandi classici, le nuovissime versioni e gli eleganti inediti, andranno a formare uno spettacolo unico e imperdibile. Il 20 aprile toccherà a Ron con il suo Al centro esatto della musica, un concerto intimo, essenziale, dove l’artista e le sue canzoni sono assoluti e veri protagonisti sul palco. Playlist accoglie il 27 e 28 aprile Algebra delle Lampade, II festival di musica elettronica contemporanea a cura di Paolo Tarsi di Anitya Records. Fra le tante esperienze in questo ambito The Skies è il titolo del live con cui Roger Eno porta le atmosfere rarefatte dei suoi recenti album incisi al pianoforte per la Deutsche Grammophon. Il 28 aprile, sempre nell’ambito del festival, è prevista una masterclass condotta da Pino Pinaxa Pischetola, inseparabile ingegnere del suono di Franco Battiato. Elvis the king, il 28 aprile, racconta la storia di un mito senza tempo, un viaggio attraverso la musica e le canzoni di Elvis Presley. La sua vita, i successi, gli amori, la celebrità e la discesa all’inferno raccontati nell’immaginario testo del giornalista Claudio Salvi con la voce di Nicola Congiu, accompagnato dai Black Ball Boogie e dall’attore Giuseppe Esposto. Il 12 maggio viene proposto un progetto coraggioso che reinventa la musica degli Area dal titolo Maledetti – Area Music, in collaborazione con Casa Bucci. Appuntamento dal sapore internazionale per la conclusione di Playlist Pesaro il 27 maggio con Nils Frahm, pianista e compositore berlinese dall’approccio innovativo e molto coinvolgente.

Sedi concerti: chiesa dell’Annunziata, Sala della Repubblica del Teatro Rossini, Teatro Rossini, Teatro Sperimentale. Info e biglietti nelle sedi dei concerti e circuito vivaticket, anche on-line sul sito www.teatridipesaro.it, www.amatmarche.net.

ma. ri. to.