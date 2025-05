Playoff A2: rumors di mercato e conferme in panchina

Oggi partono i playoff che assegneranno la seconda promozione, ma i rumors di mercato tengono già banco. E uno di questi ieri ha un po’ scombussolato l’ambiente dei tifosi, perché dava Alessandro Ramagli in trattativa con Pesaro. La voce, però, si è rivelata infondata: se dovesse interrompere il rapporto che lo lega alla Tezenis Verona, il coach della promozione del 2007 potrebbe finire a Livorno, cioè casa sua. Quanto alla Vuelle, non c’è ancora la firma, ma è certo che la società abbia deciso di proseguire con Spiro Leka in panchina: ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Valli il 28 aprile scorso nel corso di una conferenza stampa in cui aveva toccato diversi argomenti, perciò molto probabilmente la conferma dell’intero staff tecnico verrà ribadita ufficialmente la prossima settimana. Non si spiega altrimenti per conto di chi la società, se la guida tecnica non fosse già sicura, avrebbe opzionato Alessandro Bertini, bresciano classe 2002, ala di 1.94, quest’anno in forza ad Orzinuovi dove ha chiuso con 7.2 punti (tirando col 43 % da tre punti), 2.2 rimbalzi e 1.1 assist di media in 20’ di utilizzo. Il Gruppo Mascio, che trasferisce il titolo a Bergamo, farà molti cambiamenti e il ragazzo dovrebbe essere in uscita. Un altro giocatore italiano che piace per la sua combattività ma anche per le sue caratteristiche tecniche, è Giacomo Dell’Agnello, anima di Cividale, ma in questo momento la squadra di Pillastrini sta per iniziare i playoff quindi sono discorsi rimandati, casomai, al termine della stagione.

Ieri sera, intanto, la squadra si è salutata con una aperitivo all’Hotel Charlie. Una stagione che si chiude con tanti rimpianti perché le aspettative erano diverse e hanno finito per pesare anche sul pubblico, che si aspettava una stagione da protagonisti e invece si è divertito solo per un paio di mesi, illudendosi anche che tutti i problemi strutturali, alla base di un roster costruito senza equilibri tenici, fossero risolti. Così non è stato e adesso bisogna essere bravi, ma soprattutto umili, ad imparare dai propri errori.

Quest’A2 ha dimostrato che la concorrenza è alta, che un certo tipo di giocatori che può andare bene al piano di sopra non è funzionale, soprattutto se sono degli specialisti abituati ad entrano per dare il cambio agli stranieri per pochi minuti, mentre in A2 bisogna saper fare tutto, essere pronti a giocare parecchio e prendersi delle responsabilità nei momenti cruciali delle partite, che probabilmente in serie A non vengono nemmeno richieste perché tanto i palloni che scottano finiscono nelle mani degli americani. Si è avuta anche la riprova che serve una certa fisicità, anche se magari l’atletismo non è lo stesso della massima serie. E che bisogna tenersi nel cassetto un tesoretto per poter intervenire, perché durante la stagione possono capitare degli incidenti di percorso e bisogna potersi muovere con decisione. Tante lezioni da cui imparare per non sbagliare ancora.

Elisabetta Ferri