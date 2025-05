Playoff al via: Vuelle fuori dai giochi, analisi e strategie per il futuro

Nel weekend partono i playoff per la promozione e i rimpianti si faranno sentire nel vedere le altre combattere mentre la Vuelle, purtroppo, è già in ciabatte. Un’altra squadra destinata a dissolversi come le tante di questi anni difficili, anche se in realtà la scorsa estate erano stati firmati dei biennali con l’intenzione di avere una base italiana da cui ripartire. Imbrò, Bucarelli, Zanotti, Lombardi e De Laurentiis hanno infatti un contratto anche per l’anno prossimo: ma adesso che la stagione si è conclusa in maniera abbastanza deludente, al di là di cosa è successo perché fosse tale, ci sono degli interrogativi da porsi. Ed è quello che farà lo staff, analizzando il rendimento in rapporto alla spesa, perché altrimenti si rischia di avere un mercato bloccato già in partenza. Dopo il rinnovo di Octavio Maretto, che ha dimostrato la sua innegabile crescita nel corso dell’annata e ha tutta la carriera davanti, l’unico la cui permanenza non è in dubbio è Bucarelli, classe ’98, una pedina tuttofare che con la sua grande intelligenza cestistica ha risolto molti problemi, in primis quello della regia. Fra l’altro Maretto e Bucarelli sono anche i due più giovani del roster, all’interno di un gruppo che ha bisogno di abbassare l’età media perché la formula sarà ancora la stessa, 38 partite di regular-season più i playoff e serviranno più energie e freschezza di quanto visto quest’anno.

La stagione di Imbrò è stata sotto le attese, sia dal punto di vista del rendimento che della leadership, in pratica non si è mai sentito veramente come capitano. Ha vissuto un periodo sfavillante ma è stato veramente come un lampo nell’oscurità. Al di sotto delle aspettative anche quella di Zanotti, un equivoco tecnico sin dal principio, poi forse si è anche avvilito, ma comunque non è riuscito quasi mai ad incidere come ci si sarebbe aspettato da uno col suo fisico e la sua esperienza al piano di sopra. Diverso il discorso di Lombardi e De Laurentiis, che sulla carta dovevano essere i cambi dei due lunghi titolari: se le cose stessero così, ci si potrebbe anche ragionare e magari il problema della discontinuità di Eric e della tenuta di Rino potrebbe essere meglio mascherato. Comunque una bella fetta del budget è stata spesa su di loro e bisognerà farci i conti anche abbastanza in fretta. Quanto a Petrovic, è in scadenza: tra l’infortunio che l’ha tenuto ai box tre mesi ed il brusco calo accusato nel finale, non ha fatto vedere molto del suo repertorio e anche per questo non crediamo abbia molti margini per restare; così come Parrillo, al quale bisogna solo augurare il meglio per aver dato tutto fino al giorno prima dell’operazione alla schiena. Sarà una lunga estate, piena di rebus da risolvere. Se è vero che sbagliando s’impara e che bisogna accettare la sconfitta prima del successo, come ha detto anche il presidente di Udine con grande umiltà, degli errori commessi bisognerà fare tesoro, non solo in campo, ma anche dietro la scrivania.

Elisabetta Ferri